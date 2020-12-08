英國新冠疫苗「開打」35%受訪者稱不太可能注射　過半擔心副作用

英國12月8日起率先為民眾施打新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，但一份在6日公布的民調顯示，35%英國受訪者聲稱自己不太可能會去接受注射，過半數民眾憂慮接種疫苗後是否會出現副作用。

英國領先全球多個，批准使用美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國BioNTech聯手研發的疫苗。英國《觀察家報》委託調查機構奧皮紐姆諮詢公司（Opinium）進行民意調查，6日公布結果。

圖為12月8日，90歲老婦基娜（左）在英格蘭城市考文垂的地區醫院裏接受護士（右）為她注射輝瑞與BioNTech研製的新冠疫苗，成為全球首名接種的普通民眾。（AP）

民調顯示，48%受訪人士擔心疫苗不會是安全，47%人擔心它不會是有效。所有受訪者當中，55%人憂心注射後會有副作用。

在有疫苗供應而政府建議施打的情況下，僅20%不太可能接種，但這類受訪者已被2周前減少4個百分點。

整體而言，68%受訪者稱，在有疫苗供應以及政府建議情況下，很可能會去接種。這比2周前多1個百分點。

衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）雖然自願在大眾面前接種疫苗，但《每日郵報》4日公布的民調顯示，有過半數（58%）民眾希望首相約翰遜（Boris Johnson）能在電視上直播接種。不過由於2人年齡並不符合施打疫苗優先對象的條件，若搶先施打，或有被指「插隊」疑慮。