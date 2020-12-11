【素媛】趙斗淳12日刑滿獲釋　韓國獄方專門護送防「私了」

韓國69歲男子趙斗淳在2008年於教堂浴室強姦8歲女童，致其遭受永久性的傷害，而被判監12年。他會在2020年12月12日上午5時至6時間刑滿出獄。

趙斗淳獲釋前會在監獄佩戴電子腳鐐，其後將被護送到安山市保護觀察所進行電子腳鐐登記工作。一般更生人出獄後會使用私人或公共交通工具回家，但由於有民眾在網上揚言計劃「私了」趙斗淳，為預防突發事件，他獲釋後會接受1對1的貼身監督，全程乘坐監獄派出的專車到居所。

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趙斗淳未來7年都要全天候佩戴裝有定位功能的電子腳鐐。他的個人資料會被放在網上讓公眾查閱，當中包括其住宅地址。官員會禁止趙斗淳買酒、接近兒童場所，以及於晚間在室外逗留。

安山市政府及地方警察已安裝更多閉路電視，並在趙斗淳預期會逗留的地方裝設特別保安亭，以24小時監視其行蹤。

當局雖然推出多項預防措施，但有犯罪心理學家認為，趙斗淳再次犯案的機會有76%。其同囚在接受當地媒體採訪時指，趙斗淳仍然是暴力。他們指出，趙斗淳在遭單獨監禁時一直有做掌上壓和仰臥起坐。

趙斗淳最近的樣貌。（影片擷圖）

在2008年發生的「趙斗淳性侵案」其後被拍成韓國電影《素媛》（又譯︰許願）。現實中案中年僅8歲的受害女童被兇手趙斗淳擄走性侵，導致大小腸流出，終身要依靠人工肛門及尿袋排洩。