聯合國人權專家促中國立即釋放維權律師常瑋平

聯合國人權維護者處境問題特別報告員勞勒（Mary Lawlor）12月16日稱，對中國人權維護者和律師所受到的對待感到驚愕，她又敦促中國立即釋放陝西維權律師常瑋平。

勞勒認為，自2015年7月9日所謂的「709大抓捕」事件發生以來，人權律師這一職業在中國實際上已遭定為犯罪。她稱，維權律師常瑋平最近遭逮捕和強迫失蹤，認為中國政府正在壓制對於人權狀況惡化直言不諱的律師。

圖為陝西維權律師常瑋平2020年拍攝的短片（影片截圖）

勞勒稱，最初由常瑋平家人聘請的律師，在受到官員壓力後，退出代理該案件。她敦促中國立即釋放常瑋平和所有其他遭拘留和失蹤的人權維護者，她又說「基本人權對任何政府或社會都不是威脅，捍衛這些權利的個人也不構成威脅。」

據聯合國人權高級專員辦事處（OHCHR）指，勞勒的呼籲得到其他7名聯合國人權專家的支持，包括聯合國強迫或非自願失蹤問題工作組主席白泰雄（Tae-Ung Baik）、副主席米茨凱維奇烏斯（Henrikas Mickevičius）等。

現年36歲的常瑋平曾代理多宗維權訴訟，據他所指，他2019年12月曾到廈門參與維權人士聚會，之後在2020年1月遭監視居住，並被指涉嫌觸犯煽動顛覆國家政權罪，及後他取保候審。2020年10月他突然失蹤，他的妻子之後收到電話指常瑋平違反法律，正在指定居所監視居住，他的父母一直要求公安局交代細節，12月14日並到寶雞市公安局高新分局門口抗議。