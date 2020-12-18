【新冠肺炎】普京認為需要大規模或全民接種疫苗

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）12月17日表示，自己尚未注射新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，但指國家研發「衛星V」（Sputnik V）疫苗安全有效，若有可能將盡快注射。在是否需要大規模或普遍接種疫苗方面，他認為應該這樣做。

普京當天出席年度記者會時稱：「我聽從我們專家的建議，所以我還沒注射。但只要有可能，我絕對會盡快這樣做。」他指出：「我們的疫苗有效且安全，因此我認為沒有理由不注射疫苗。」

普京還就俄羅斯反對黨領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）被人下毒發表意見。他提及納瓦爾尼時，未直接說出他的名字，而是以「柏林病人」形容他。

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他強烈否認政府涉事。他說俄羅斯的特工肯定有跟蹤他，「但這絕對不是意味着他需被下毒。誰需要（對）他（下毒）？如有人想對他下毒，他們會將他解決掉。」

他強烈否認政府有份參與此事，說納瓦爾尼被控與美國情報部門有聯繫，俄方當然應該關注他，「但這絕對不意味着他需​​要被毒死，」「誰需要（毒害）他？如果有人想向他（納瓦爾尼）下毒，他們已經完成（毒死）他（的工作）了。」