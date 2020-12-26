美國田納西州炸彈案「詭異錄音」警告兼倒數　疑想避免大量傷亡

美國田納西州（Tennessee）首府納什維爾（Nashville）12月25日清晨發生爆炸案，造成3人受傷。美媒當日引述目擊者指，在爆炸案發生前，發生爆炸的露營車有播放錄音警告說它會爆炸，有分析認為，疑犯播出錄音警告，似想避免導致大量傷亡。

爆炸發生前，約在早上4時30分後，有警員接報到場處理有人報稱現場發生槍擊事件。而爆炸則在數小時後，即早上7時30分發生。

納什維爾警方稱，可疑的露營車在早上2時22分已抵達案發地點，即是第二大道北166號（166 Second Ave. North）與商業街（Commerce Street，暫譯）交界，位於AT&T傳輸大樓附近。

爆炸發生之前，它開始播放一把女聲，就炸彈發出警告，然後它開始進行15分鐘的倒數。

立即疏散。有炸彈。這輛車內有炸彈而它將爆炸。 露營車播出錄音內容

現在撤離，這裏有炸彈，這車上有一個炸彈，它會爆炸。 目擊者威廉斯聽到的錄音廣播內容

+ 11 + 11 + 11

納什維爾一名居民諾伍德（Bryan Norwood）向美國廣播公司（ABC）的附屬電視台WKRN稱在聽到槍聲後……

我們被嚇到，下了床並在我們所住的單位中用雜物頂住大門……第一輪有3下槍聲，第二輪有5下槍聲，第三輪可能有10或15下槍聲。 諾伍德

諾伍德說警方在20至30分鐘後前來進行疏散，之後他走到附近一個小鎮，坐在自己的車子內，直至爆炸發生，震撼他汽車。

《田納西人報》（The Tennessean）25日引述當地居民威廉斯（Betsy Williams）表示，她當日清晨4時30分被疑似是槍聲的聲音吵醒，於是報警。

她是爆炸現場附近一個名為Melting Pot的連鎖餐廳的老闆。她的住宅單位在3樓。

她被吵醒後聽到露營車不斷播放錄音，內容為：「現在撤離，這裏有炸彈，這車上有一個炸彈，它會爆炸。」接着錄音開始為爆炸倒數。威廉斯稱，不論是誰播放錄音，它提供合理的警告。

威廉斯接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時稱，她聽到的倒數提示為：「這輛車會在15分鐘後爆炸。」《華盛頓郵報》同日引述她報道，她在聽到倒數提示後再次報警，她與妻子在倒數提示說11分鐘後會爆炸時決定駕車逃生。

CNN稱威廉斯一家到體育館避難，她們等待一段時間後以為事件只是惡作劇，於是駕車回家，結果在封鎖區前親眼看到爆炸發生，一大個火球出現，高度超過AT&T的大樓。