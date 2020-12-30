新冠疫苗｜牛津疫苗獲批面市　英國有2款疫苗可供接種

英國藥物及健康產品監管局（Medicines and Healthcare products Regulatory Agency，MHRA）12月30日宣布批准使用英國牛津大學（University of Oxford）與英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）聯手研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。

臨床測試已證實，牛津-阿斯利康疫苗有效預防新冠肺炎比率達90%，與輝瑞-BioNTech（德國生物新技術公司），以及美國莫德納（Moderna）和美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）聯合研發的產品匹敵。

自此英國有2款疫苗可供使用，分別是牛津-阿斯利康疫苗，以及美國藥廠輝瑞及BioNTech聯手研發的疫苗。

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英國《都市報》28日稱政府已為大規模接種做準備，包括體育館及會議中心等場地已在為1月4日的大型接種行動做好準備。此外人手亦已準備就緒，一名消息人士向英國《電訊報》稱：「（政府）已招募數以萬計的疫苗注射人員以及進行支援的員工。」

報道稱已有約1萬名軍醫院學生被招募，以達成政府的目標；它就是在1月中前，每日施打100萬劑疫苗。不過有專家認為，即使做到這一點，都不等於英國會在很短時間內讓疫情危機得以紓解。