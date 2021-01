新冠疫苗｜俄羅斯第二款國產疫苗EpiVacCorona有效率100%

俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局(Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing,俄語:Rospotrebnadzor)1月19日宣布,臨床試驗結果顯示,俄羅斯新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫苗EpiVacCorona的有效率達100%。