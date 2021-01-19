新冠疫苗｜俄羅斯第二款國產疫苗EpiVacCorona有效率100%

撰文： 許懿安 最後更新日期： 2021-01-19 19:07

俄羅斯聯邦消費者權益保護和公益監督局（Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing，俄語：Rospotrebnadzor）1月19日宣布，臨床試驗結果顯示，俄羅斯新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗EpiVacCorona的有效率達100%。

EpiVacCorona是俄羅斯第二款最有希望面市的「國產」疫苗，由聯邦消費者權益保護和公益監督局的國家病毒學和生物技術研究中心（Vector Research Center of Virology and Biotechnology）研發。後者11月起在中心內進行大型試驗。

Rospotrebnadzor的新聞處在2020年8月21日宣布，疫苗第1階段試驗有14名自願者參與，他們全部人均有接種疫苗。試驗在第2階段時有另外86人加入，當中分為2組，一組接種疫苗，一組注射「安慰劑」，每組43人。

新聞處發布的聲明指出，所有已接種EpiVacCorona疫苗的自願人士現時感覺良好，當時已有57名自願人士接種疫苗，同時有43人注射安慰劑。

國際文傳電訊社21日報道，局方說「自願人士住院23天，全部健康良好，目前沒發現（他們出現）常見的副作用。」塔斯社21日報道，局方新聞處在聲明中指，6名自願人士身上接受注射的位置疼痛，但情況是短期的。