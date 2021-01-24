拜登就任丨美日防長首次會談　確認安保條約涵蓋釣魚島

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-01-24 15:01

日本防衛大臣岸信夫與新上任的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）1月24日進行首次以電話形式會談，雙方確認釣魚島屬於《美日安保條約》第五條的涵蓋範圍。條文規定，在發生武裝襲擊的情況下，美國會保護日本政府的領土。

奧斯汀亦對於損害日本對尖閣諸島（中國稱釣魚島）控制的行為表示反對。

日美防長在朝鮮事務方面，同意合作去完成，以及在朝鮮進行可驗證的、放棄大殺傷力武器操作。

岸信夫亦在通話中呼籲美防長合作，讓美軍駐日基地對本地民眾的負擔減少。

奧斯汀在通話中亦同意，將位於沖繩的普天間基地遷至較偏僻地方，是解決涉及這個美軍基地的問題的唯一辦法。

二人會談在24日早上進行。這是自美國總統拜登（Joe Biden）20日上任後，兩國內閣成員首次會談。

圖為1月22日美國國防部長奧斯汀到達位於華盛頓特區的五角大樓。（AP）

他們對中國在東海與南海的強行擴張，以及朝鮮於核武和導彈上的發展交換意見。雙方同意日美會在這些問題上繼續合作。

奧斯汀亦在通話中表示，他打算盡快訪問日本。

奧斯汀同日亦與韓國防長除旭通電話。這是他上任後首次與韓國防長通話。

是次通話是美方提出要求而進行的。他重申韓美同盟牢不可摧，兩國國防部門會繼續保持緊密合作。

斯汀在電話中評價，韓美同盟是東北亞和平與穩定的關鍵（linchpin）。他承諾會「進一步發展」兩雙邊同盟。