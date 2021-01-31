新冠肺炎丨歐盟承認限制疫苗出口英國犯錯　世衛批評歐盟拖延抗疫

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-01-31 06:29

英國內閣辦公室大臣高文浩（Michael Gove）1月30日表示，歐盟承認在限制疫苗出口問題上，啟動英國脫歐條款是犯下錯誤。而世界衛生組織（WHO）同日亦批評歐盟限制區內出口疫苗的做法，警告此舉可能導致疫情延續。

歐盟在29日宣布限制歐盟的疫苗透過北愛爾蘭運到英國，結果引起英國、北愛爾蘭及愛爾蘭政府不滿，之後宣布撤回決定。高文浩30日與歐盟委員會副主席謝夫喬維奇（Maros Sefcovic）通話，前者表示歐盟承認有關決定是犯錯，稱雙方同意重新合作，並確保以北愛爾蘭民眾為優先。

高文浩又提到，首相約翰遜（Boris Johnson）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通話時，表明英國的疫苗供應不受影響，當地可以在2月15日或之前獲得1500萬劑疫苗。

另外，歐盟因應藥廠的疫苗供應進度緩慢，推出措施限制區內製造的疫苗出口，結果惹來世衛的批評，總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）認為「疫苗民族主義」會導致疫情持續，拖垮經濟復蘇，更形容是這是令全球不公平情況更嚴重的「災難性道德敗壞」。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：