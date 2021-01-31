尼帕病毒倘在中國爆發　荷蘭研究稱恐引發下一波大流行

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-01 17:48

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情並未受控之際，荷蘭有非牟利組織發表報告稱，各大藥廠仍沒未為下一波大流行做好準備。內文稱，倘中國爆發尼帕病毒（Nipah virus，NiV，又譯立白病毒）有導致下一波大流行的風險。

非牟利組織「藥品獲得基金會」（Access to Medicine Foundation）行政總裁艾耶（Jayasree KIyer）稱尼帕病毒可能隨時爆發，她並說下一波大流行將是有抗藥性的。

「藥品獲得基金會」總部位於荷蘭。

基金會公布年度研究報告，稱世界衛生組織（WHO）公布的16種傳染病中，有10種是廠商沒有為之準備的。此外它也指出，藥廠和整個國際社會顯然對新冠肺炎疫情大流行準備不足。疫情爆發後，現有合計63種疫苗、藥物得到批准或正在開發。

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巴西國營Fiocruz研究所的一名研究人員秤了一隻裝在布袋中的蝙蝠的重量，牠是在2020年11月17日在里約熱內盧附近的佩德拉布蘭卡州立公園的大西洋森林中捕獲的。蝙蝠是多種病毒的原始或中間宿主，包括COVID-19，SARS，MERS，伊波拉病毒，尼帕病毒，亨德拉病毒和馬爾堡病毒。（AP）

根據香港衛生署衛生防護中心的資料，尼帕病毒是1998至1999年在馬來西亞和新加坡發生涉及養豬場工人和與豬有密切接觸人士的爆發中首次發現。它是一種人畜共患疾病。果蝠是病毒的天然宿主。它的感染主要是通過直接接觸受感染動物的呼吸道飛沫、鼻腔分泌物和組織傳播。它也可以通過食用受有病動物污染的食物（例如椰棗）傳播。尼帕病毒感染也可在人與人之間傳播，主要是通過密切接觸受感染病人的分泌物和排泄物。

尼帕病毒患者嚴重的的話可能出現併發症，如肺炎、癲癇、腦炎、昏迷，甚至死亡。個案病死率約為40％至75％。目前尚沒有有效的治療藥物。