拜登新政｜美國宣布終止執行與中美洲國家難民遣返協議

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-02-07 20:06

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）於2月6日發表聲明宣布，從即日起美國將立即終止執行與中美洲國家簽署的難民遣返協定。

據美國國務院網站消息，美國國務卿布林肯於當天宣布拜登（Joe Biden）政府從這一天起正式終止執行特朗普當局此前與包括危地馬拉、薩爾瓦多與洪都拉斯在內的中美洲三國達成的難民遣返協議。

2018年10月22日，來自洪都拉斯的庇護尋求者行進在危地馬拉前往美國的道路上。（Getty Images）

時任美國總統特朗普（Donald Trump）政府曾於2019年7月與危地馬拉，2019年9月與薩爾瓦多和洪都拉斯分別簽署庇護合作協議。

根據協議，希望在美國尋求庇護的中美洲非法移民北上美國途中如果經過這三個國家，應在這些國家尋求庇護，而不是美國。

布林肯在一份聲明中寫道，由於新冠病毒蔓延，美國與危地馬拉的協議已於去年3月暫停，而與薩爾瓦多和洪都拉斯的協議則尚未被切實執行。

近幾年，由於所在國家的貧困、災害、幫派暴力和政治不穩定，許多移民從中美洲出發，試圖通過墨西哥進入美國尋求援助和保護。

布林肯表示，根據美國總統拜登的設想，目前美國政府已通知薩爾瓦多、危地馬拉和洪都拉斯三國政府，美國正在採取這一行動，並將努力建立合作，以相互尊重的方式來管理整個區域的移民。