新冠肺炎丨世衛：成年人可接種阿斯利康疫苗　包括65歲以上長者

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-11 03:46

世界衛生組織（WHO）免疫接種策略咨詢專家組（Sage）2月10日建議，由藥廠阿斯利康（AstraZeneca）及牛津大學（University of Oxford）共同研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，可適用於所有成年人身上，包括65歲以上長者。

《獨立報》引述Sage指，18歲及以上的成年人可接種該種疫苗，接種者的年齡沒有上限。

Sage主席克拉維奧托（Alejandro Cravioto）表示，他們發現只有少量65歲以上人士參與臨床試驗，但疫苗對該年齡組的估計效用結果有廣泛的信賴區間（confidence interval），因此他們認為長者接種疫苗後的反應與較年輕的人不會有任何分別，所以建議年長人士都應獲得疫苗。

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世衛免疫接種、疫苗及生物製品計劃主任奧布賴恩（Katherine O'Brien）稱，他們已有疫苗功效估算，確認疫苗對65歲以上人士有顯著功效。

法國、德國及瑞典等歐洲國家也曾指，阿斯利康疫苗只應適用於65歲以下人士，因為沒有足夠數據顯示，疫苗可被建議在較年長的人群身上使用。