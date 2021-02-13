新冠肺炎丨美媒：中國拒絕向世衛專家組提交原始數據

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-02-13 08:54

美國傳媒2月12日引述世界衛生組織（WHO）調查專家報道，中國拒絕向專家小組提交新型冠狀病毒（COVID-19）初期病人的原始而個人化的數據，有關資料可以協助判斷病毒如何及何時在中國開始散播。

《華爾街日報》引述專家小組成員指，中國官員和科學家向他們提供廣泛撮要和個案分析，以及在2019年12月出現首宗個案前的醫療紀錄總體數據，稱當時沒有找到病毒存在的證據。

其中一名有份到中國調查的微生物學與傳染病學專家德懷爾（Dominic Dwyer）指，中國拒絕提交174宗早期個案，以及在2019年12月之前出現呼吸道和其他病徵的病人原始而個人化數據。他提到，專家組為此與北京方面有激烈爭論，他們離開中國時，仍未達成協議。

世衛在成員國進行調查時，對方通常都會提供有關數據。德懷爾認為，中國方面只提供部分例子，即使或有意見認為數據足夠，但對於專家而言，他們難以從有限的資料作分析。

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《華爾街日報》10日亦報道，有專家組成員指出，武漢出現首宗病例前兩個月，當地有大約90名留院病人出現感染新型冠狀病毒的病徵。

世衛專家組組長昂巴雷（Peter Ben Embarek）9日曾表示，病毒很有可能是從動物傳至人類，亦或經冷凍食物傳入中國。總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）12日指，目前不排除任何假設，並會繼續分析和研究。他認為部分工作可能屬於專家組以外的範圍，強調專家組不會找出所有答案，而是就了解病毒起源增加重要資料。

譚德塞又指，專家組的報告概要可能最快在下周公開，而最終報告則會在數周內面世。