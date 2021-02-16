【多圖】朝鮮「光明星節」舉辦演出　紀念金正日冥誕

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-02-16 19:30

朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第二次全體會議閉幕後，朝鮮勞動團體2月15日舉辦活動紀念「光明星節」。

2月16日是朝鮮「光明星節」，即已故領導人金正日的生日。 據朝中社2月15日報道，朝鮮青年中央藝術宣傳隊在平壤青年中央會館演出，紀念金正日的第79個生日。

2021年2月15日，朝鮮勞動團體舉辦演出活動紀念「光明星節」。（朝中社）

在這之前，朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第二次全體會議閉幕後，朝鮮領導人金正恩2月11日觀看春節演出。

韓聯社稱，金正恩與朝鮮勞動黨中央領導機構成員一起觀看了春節演出。在朝鮮官方播出的畫面中，金正恩觀看演出時煙不離手。朝鮮2020年實施《禁煙法》，規定在影院等公共場所、兒童保育機構、教育機構、醫療和衛生設施、商業和服務設施、公共交通工具內指定禁煙區，違反吸煙秩序時予以處罰。

朝鮮錄播金正恩觀看春節演出，韓聯社稱金正恩煙不離手：

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朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第二次全體會議於2月8日至2月11日舉行，金正恩會上狠批在制定2021年經濟發展規劃的過程中出現的各種問題，並更換朝鮮勞動黨經濟部長。

金正恩還對特殊機關發出警吿，稱「不能容忍個別單位的精神懈怠和本位主義損害國家和人民利益，應發動黨、法、軍權徹底消除，強調當務之急是國家經濟指導機構擺脱安於現狀的心態，恢復正常功能」。