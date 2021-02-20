移民火星唾手可得？通貝里環團諷99%人無緣　呼籲先解決氣候問題

撰文： 梁凱怡 最後更新日期： 2021-02-20 16:31

美國太空總署（NASA）「毅力號」（Perseverance）火星探測器成功登陸火星表面，為火星任務揭開新一頁。人類近年愈來愈積極探索火星，期望終有一天能夠到太空旅行甚至定居。不過有環保團體卻指出，地球絕大部份的人都無緣到火星，應該先解決氣候變化的問題。

瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）的環保團體「周五為未來奮鬥」運動（Fridays for Future）2月17日發布諷刺意味十足的火星旅行「廣告」，指火星是人類重新開始的好地方，不過強調只是適用於最富有的1%。

影片展示出火星的獨特地貌，是一個沒有戰爭、沒有罪案、沒有疫情和沒有污染的世界。旁白形容火星是未被沾染的星球，是新世界，「我們可以重新開始。火星讓我們有最終的自由。為人類鋪設新道路的自由。創造新生活方式的自由。永遠改寫人類軌道的自由。你寧願於地球度過餘生，還是想成為先鋒？」

可惜的是，影片提到，如此吸引的新世界對絕大部份人而言都是遙不可及。只有富有的人可能移居火星，世界99%的人口永遠不會有機會飛往太空，他們沒有其他選擇，只可以努力解決地球的環保問題，「對必須留於地球的99%人來說，我們最好解決氣候變化問題」。

「周五為未來奮鬥」運動（Fridays for Future）表示，用意是想指出探索火星背後的諷刺，「政府資助的太空計劃和全世界前1%的超級富豪都將目光鎖定火星，但絕大部份的人類永遠沒有機會到訪或定居火星」。他們提到，單是「毅力號」計劃造價已經達到27億美元，「問題不是因為缺乏資源」，而是因為「拒絕採取同等的行動」。

「毅力號」是繼阿聯酋「希望號」（Amal）和中國「天問一號」後，月內再有探測器於開展火星任務。近年愈來愈多私營企業參與太空探索。例如世界首富貝佐斯（Jeff Bezos）的藍色起源公司（Blue Origin）期望盡快載人到太空旅行，每人每程費用20萬至30萬美元；馬斯克（Elon Musk）的太空探索技術公司（SpaceX）則目標於2026年前將100萬人載到火星。

不是所有富豪都將目光放於無垠的太空，微軟創辦人比爾蓋茨（Bill Gates）就直言他不是「火星的人」（Mars person）。跟「周五為未來奮鬥」運動一樣，比爾蓋茨認為應該專注於地球更大的氣候變化問題。他指，馬斯克透過特斯拉（Tesla）所做的是迄今對氣候變化最大的其中一項貢獻，但電動車只是其中三分一的問題，應該努力處理另外三分二的問題。他也提到，寧願花錢購買麻疹疫苗也不想乘坐火箭到太空。

太空旅行或許未必可取，但太空探索卻非亦然。例如半世紀前的登月計劃其實間接推動科技大躍進，改善人類生活。而且美國太空總署的工作也包括地球科學研究，有逾十數個衛星圍繞地球收集海洋、陸地、冰川、大氣層和生物圈的數據。