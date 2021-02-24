印度成「變種大國」？　7684個新冠病毒變種並不可怕｜新聞教室

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-24 18:00

印度專家團隊發表論文，指在印度發現了7,684個不同的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種，數字非常驚人，遠超越了國際平常談及的兩三種變種，一時間讓人以為印度是個「新冠變種大國」。

圖為2月13日，印度新德里一個疫苗注射中心。（Reuters）

印度新冠變種病毒多逾7,000種，聽似駭人聽聞，但事實並非如此。病毒的變種是自然出現，任何時候在任何地方都可能出現變異。特別是新冠病毒這種RNA病毒，因為它們缺乏修正錯誤的DNA聚合酶功能，變異會更頻繁，理論上新冠病毒有無限變異的可能。

並非所有變異都「有意義」

不過並非所有變異都「有意義」，變異後對病毒能力無影響或有負面傾向的，一般都會被忽略。而只有對病毒有正面影響的，如加強傳染力、增強毒性、加強對抗體防禦等的變異，才會被關注，這些所謂「要關注的變異」（Variant of Concern）才會被特別談及。

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目前全球這種要受關注的變異主要有3種：「B.1.1.7」英國變種、「B.1.351」南非變種、及「P1」巴西變種。當然在不同的地區如印度，因某一種變種可能在該區引起新一輪爆發，而備受當地注目。

其他的變種因不會造成多少影響，一般只會被紀錄下來。印度的7,684種變異，絕大部分都屬於這類別。不過追蹤變異本身是需要的，因為可以及早發現病毒變異的傾向，及在未來新一輪爆發時，更快地找到兇手。