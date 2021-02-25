緬甸政變丨全球31國140個非政府組織促聯合國安理會對緬禁運武器

撰文： 何文翰 最後更新日期： 2021-02-25 15:54

31個國家的137個非政府組織（non-governmental organization，NGO）2月24日簽署公開信，要求聯合國安理會對緬甸實施武器禁運。

137個非政府組織在信中呼籲聯合國安理會緊急向緬甸實施全球武器禁運，以回應當地軍事政變，以及阻止軍政府進一步對民眾施虐。

公開信列出目前允許向緬甸轉移武器的政府，包括中國、印度及俄羅斯，並表示這些國家應立即停止供應任何武器、彈藥及相關裝備。

簽署者表示，安全理事會（Security Council）亦應該對軍政府和軍隊擁有企業的領導，實施有針對性的制裁、全球旅遊禁令及資產凍結。

圖為2月25日緬甸仰光的防暴警察在仰光大學持槍站崗，當時有人在大學舉行反對軍事政變的集會。（Reuters）

社交媒體Facebook在2月25日則表示，會禁止緬甸軍方使用其Facebook及Instagram平台，禁令即時生效。

Facebook說，它亦會禁止所有與緬甸國防軍（Tatmadaw）有關的商業實體在它平台上作宣傳。

公司指，這個決定是基於軍隊異常嚴重侵犯人權的行為，以及未來在緬甸會出現由軍方煽動暴力的明顯風險，同時亦因為軍方重複違反公司規定的紀錄。