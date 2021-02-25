新冠肺炎｜印度每日新增感染人數大降　是疫情趨穩了嗎？

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-02-25 18:30

印度是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的國家之一，但相比起2020年的最高峰時期，近日印度的確診病例已大幅下跌，每天僅新增1萬至2萬宗。這是意味印度的疫情已漸趨穩定嗎？

圖為2020年11月，印度新德里。印度城市人口密度擠迫，很容易造成病毒傳染散播。（Reuters）

印度疫情在2020年9月至10月期間達到最高峰，最嚴重的時候一天可以新增幾近10萬的確診數字，期後亦保持每天新增近5萬的速度。但在踏入11月至12月後，確診數字持續下降，現時每日僅新增1至2萬宗。數字上雖然仍然嚴峻，但相比最高峰確實回落不少。

印度疫情的回落與疫苗無關，因為印度疫苗在近日才開始接種，疫苗帶來的免疫反應不會那麼快反映在感染數字上。印度疫情的回落可能是由於兩個原因所致：城市的群體免疫，與鄉郊的不發達。

太多人曝露在病毒之中 獲得免疫力

印度阿育王大學生物科學系主任、病毒學家賈米勒（Shahid Jameel）表示，因為城市中「太多人曝露在病毒之中」，所以獲得免疫力。

印度至今已有超過1,100萬人受到感染，僅次於美國為全球第二。不過一般相信這數字未有反映實際情況，實際感染人數應該更多。據印度醫學研究理事會（ICMR）12月至1月的研究，在人口密集的城市中，有22%的人擁有新冠病毒的抗體，較8月至9月期間大幅上升。

圖為1月16日，印度開始為民眾接種疫苗，印度正在與疫情競賽。（Reuters）

會造成這樣原因的有兩個，第一是他們已感染新冠肺炎並康復；第二是因接觸新冠病毒令身體產生抗體，他們不一定會發病，病毒可以存在體內成為所謂的「無症狀患者」。當周遭的環境充滿病毒，除了讓感染人數會增加外，也有一定比例令這類幸運的人出現。兩者相加，病毒在城市中散佈的速度會逐步放慢。

不過要達至真正的群體免疫，這個數字仍不足夠。賈米勒表示若按研究數字放大，印度大約有3.5億至4億人免疫，但這只佔印度13.5億人口的約四分之一，要達到七成甚至八成人口以上有抗體，才能做到群體免疫，因此數字仍有相當距離。

農村地區落後 難以快速散播

另一個理由，是鄉郊的不發達。印度雖然有非常多的人口，但仍有七成的人口是居住在鄉郊農村地區。印度的農村地區落後，農民甚少乘搭交通工具前往城鎮，社交圈亦細小得多。加上農村環境空間廣闊，居住環境空氣流通，同樣減慢了病毒的散播速度。

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另外，印度的低年齡人口也有助減輕印度疫情的破壞力。印度有超過65%的人口為35歲或以下，新冠肺炎一般對老齡人較為致命和危險，對年輕人則較大機會康復，這些都是令印度疫情趨緩的原因之一。

當然，這並不代表印度疫情已經過去，因為每日過萬的新增感染數字實際非常多。且如上述目前免疫人口距離達到群體免疫數字仍然遙遠，加上病毒變種的速度會隨感染增加而變快，疫情再爆發的風險依然存在。