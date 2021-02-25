美國恐怖殺人案　男子殺鄰居挖出心臟與薯仔烹煮　還想讓他人吃下

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-02-25 19:45

美國發生恐怖殺人案，42歲男子安德森（Lawrence Paul Anderson）涉嫌在2月9日殺害女鄰居，挖出死者心臟，並冷血地把心臟與薯仔一起烹煮，企圖強迫自己的阿姨與叔叔吃下，認為可以藉此「釋放魔鬼」。兩人未有吃下後，安德森殘忍地把叔叔殺害，事件中更有一名4歲小女孩不幸身亡。安德森已承認事件，他被控多項罪名，包括3項殺人罪。

這宗可怕案件發生於俄克拉何馬州奇克謝市（Chickasha），安德森如今被控3項一級謀殺罪、1項襲擊罪及1項致使他人殘廢罪。

安德森2月12日承認犯案，據他所指，他2月9日闖入鄰居、41歲女子布蘭肯希普（Andrea Lynn Blankenship）家中，用肩膊把住所後門強行撞開，然後用刀殺害布蘭肯希普，挖出她的心臟。

安德森之後把死者心臟帶到叔叔派伊（Leon Pye）家中，把心臟與薯仔一起烹煮，還企圖強迫自己的叔叔與阿姨吃下。事件再導致血案發生，安德森把叔叔殺害，並殺死當時同在屋內的4歲小女孩耶茨（Kaeos Yates），耶茨為叔叔的孫女。安德森的阿姨也在事件中重傷，幸保住性命。

據警方所指，安德森試圖讓他人吃下心臟的目的是「釋放魔鬼」。安德森在2月23日上庭，他在法庭落淚，又指自己不要求保釋。法官已表示會考慮給予死刑判罰。