緬甸政變丨軍方支持者襲擊示威者　最少2人被刀刺傷

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-02-26 02:06

緬甸仰光2月25日約有1,000名軍方支持者上街集會，他們部分人以刀及棍棒等武器襲擊反對政變的示威者。有影片顯示，最少2人被刀刺傷。

路透社稱，目擊者表示，仰光有數人被多群男人襲擊及毆打，當中有人持刀，亦有人使用彈弓及投擲石塊。

緬甸政變：圖為2月25日，緬甸仰光有一名男子被襲擊，路人上前協助。（AP）

Facebook於25日公布，立即禁止緬甸軍方使用旗下的社交平台Facebook及Instagram，所有與緬甸軍方有關的商業實體也被禁止在旗下平台刊登廣告。公司在網誌中表示，自2月1日政變以來發生的事，包括致命暴力，已促成頌布此禁令的需要。Facebook相信，容許軍方使用Facebook及Instagram的風險太大。

英國外交部25日稱，會再制裁多6名緬甸軍方成員，包括國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），令被制裁的總人數增至19人。英方也會確保英國企業不會與緬甸軍方擁有的公司交易。

外相藍韜文（Dominic Raab）指：「今天的一套措施向緬甸軍方發出明確的訊息，就是違反人權的人要承擔責任，軍方要將控制權交還予由緬甸人民選出的政府。」