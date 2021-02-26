韓國愈多藝人被爆「欺凌黑歷史」　Stray Kids鉉辰辱同學公開認錯

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-26 17:17

韓國演藝圈近日校園霸凌新聞頻傳，多數被爆料的藝人第一時間都透過經紀公司喊冤，但當中確實有真正的肇事者。男團Stray Kids成員鉉辰被指控曾用不雅言語辱罵同學，嘲笑同學沒有媽媽，他今以親筆信向受傷的同學道歉，公司也一併發出聲明認錯。

鉉辰在親筆信中寫道，因為學生時代錯誤的言行，導致同學受到傷害，他為此真心道歉，並且感到十分愧疚，沒有辯解的餘地。雖然現在為時已晚，道歉也不能抹滅同學心中留下的傷痕，但他會深切反省，希望能當面對所有受傷的人道歉，同時也很抱歉讓粉絲感到失望。

JYP娛樂也發表聲明，為鉉辰昔日的霸凌行為道歉。聲明中表示，公司為了追查真相，與當年鉉辰的老師、同學接觸洽談，也和發文者見面，了解實際情況。經過統整，發現大家對當時的認知有出入，很難斷定爆料者的說法是否完全屬實。

鉉辰承認自己過去不成熟和不適當的言行確實造成同學傷害，對此相當自責和後悔，也和受害者道歉，如果還有其他同學因此受傷，他也一併致歉，希望能就此解除誤會。

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