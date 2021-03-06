拜登上任後甚少與傳媒打交道　白宮：專注抗疫

撰文： 左熙 最後更新日期： 2021-03-06 07:56

美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任以來，至今都未有在白宮舉行記者會，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）3月5日表示，拜登很有可能在3月底前才會見傳媒。

美聯社和霍士新聞（Fox News）5日的報道指出，拜登上任近六周以來仍未舉行記者會，相比之下，前任總統特朗普（Donald Trump）、奧巴馬（Barack Obama）、喬治布殊（George W. Bush）分別在上台後28天、21天及34天舉行首場記者會。

白宮發言人普薩基表示，拜登將於3月底舉行上任來首場記者會。（AP）

除了遲遲未舉行記者會，拜登的受訪次數寥寥無幾，目前只有5次，與前白宮拍擋奧巴馬（Barack Obama）的23次相比，拜登的曝光率甚低。另外他亦是近40年以來，首位在同一時期沒有舉行記者會、白宮橢圓形辦公室發言或在國會聯席會議上發表講話的美國總統。

報道稱，拜登雖然與傳媒有大約40次交流，但都是只限於他結束活動後，或在白宮南草坪準備登上直升機前的簡短對答，因此難以取得有意義的互動。普薩基為拜登的做法辯護，指他是在一場歷史性危機中上台，而且民眾應明白他一直將精力和注意力集中在確保獲得足夠的疫苗以及推動刺激美國經濟的計劃上。

普薩基又表示，拜登不是怠慢而沒有到國會發表講話，稱大家處於全球疫情大流行之中，不過會計劃他在3月底出席聯合會議時發言，但現時未有具體安排。