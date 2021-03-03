拜登當局收緊紅線或加速沙特離心之勢

撰文： 葉侃 最後更新日期： 2021-03-03 18:00

連日來，拜登（Joe Biden）當局對其中東重量級盟友之一的沙特可謂是重拳不斷：不僅適時公開了有關卡舒吉案的中情局調查報吿，將矛頭直指沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。同時也收緊了在對沙軍售方面的控制，明確表示將不再向利雅得方面出售進攻性武器，並要求利雅得方面停止一切在也門境內的「非人道主義」干預行動。

與外交實用主義蔚然成風的特朗普（Donald Trump）時代相比，建制派精英出身的拜登當局顯然對「價值觀外交」更為上心。因此，此時為沙特高層——尤其是實際的最高掌權者王儲穆罕默德——收緊紅線，大幅縮減其「行動自主度」也是題中應有之義。

在拜登當局的緊逼之下，利雅得方面此前已對華府生出的嫌隙之心無疑將進一步拉大。事實上，早在奧巴馬當局與伊朗「握手言和」之時，利雅得方面已開始悄然調整自身的外交戰略佈局了。

這一佈局調整的重中之重主要有兩方面：一方面是相對降低美國在沙特盟友體系中的位置，即由戰略盟友下調為戰術性盟友，進而在對外政策上不再一味追隨華府的腳步。另一方面則是向外拓展盟友圈，尤其是低調穩步地改善與中俄的關係。

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就中國來說，沙特官方於2018年10月正式加入加入了北京方面力推的一帶一路戰略框架，並將之與本國力推的2030願景計劃全面對接。不僅在本土引進了規模不小的相關基建項目，其主權財富基金還十分低調地向中巴經濟走廊項目注資。

更有甚者，在剛剛過去的美國大選年，面對特朗普當局全球追打華為之勢，沙特卻反其道而行之地與華為簽署了一份為期十年的，旨在為沙特國內數字化轉型助力的政企間合作協議。

與中國相比，沙特與俄羅斯關係的改善更具戲劇性。在敘利亞內戰期間，利雅得方面一度對普京（Vladimir Putin）當局力挺巴沙爾政權的做法頗為不滿。但隨着奧巴馬當局在伊核協議上所取得的「突破性進展」的到來，俄羅斯在敘利亞問題上的「固執己見」反倒贏得了沙特方面的不少讚許。

在利雅得決策層看來，莫斯科方面對地區盟友的力挺與華府對地區盟友模稜兩可的態度形成了鮮明對比。因此，從某種意義來說，華府已經不再是沙特值得全面信賴的戰略伙伴。在這種地緣環境下，與俄羅斯改善關係已成為利雅得方面的當務之急。

以2017年10月，老國王薩勒曼對俄羅斯的歷史性國事訪問為契機，沙俄雙邊關係迅速升温。在當次訪問中，雙方就達成了一項總額10億美元，涵蓋能源、防務以及交通基建等諸領域的雙邊投資協議。

也是在此次莫斯科之行中，利雅得方面甚至毫不顧忌華府的「防務安全紅線」，效仿土耳其，與普京當局簽署了引進俄製S-400導彈防禦系統的軍購大單。而在卡舒吉事件發生後，由於整個西方陣營對王儲本人的系統性打壓，沙俄雙邊關係的改善有了更為強勁的動力。

普京當局在案發的第一時間即表示，與西方不同，莫斯科方面無意對沙特高層在相關問題上施壓，心領神會的利雅得決策層自然毫不猶豫地跟進，沿着提升雙邊關係的康莊大道持續前行。

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可以說，美沙離心的種子自奧巴馬（Barack Obama）當局簽署伊核協議開始就已種下。雖然特朗普時代，得益於其本人架空「機構外交」——尤其是讓傳統外交決策大腦美國國務院邊緣化，而力推以其親族為核心的「家族外交」的特殊偏好，對以王儲為核心的利雅得決策層的對外行事給予了最高限度的包容，美沙的離心之勢得到了部分緩解。

然而，這種依靠領導人個人特質維繫的「蜜月期」終究難以持續。當帶有濃厚「奧巴馬主義」色彩的建制派精英拜登執掌白宮之時，其對沙特大幅收緊價值觀外交紅線的舉措，使得利雅得決策層面臨重大地緣戰略壓力。同時，美沙之間離心之勢也在上述情形之下更加難以逆轉。