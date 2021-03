三八婦女節｜3月8日國際婦女節有得慶祝　多得她逾百年前提倡

撰文: 張子傑 何文翰 最後更新日期: 2021-03-08 08:02

3月8日是國際婦女節(International Women's Day),但大家或不知道它的起源,且這個日子定在3月8日與俄羅斯大有關係,它至今也把婦女節定為公眾假期。

這個節日背後有什麼故事,又有哪個地方指定讓婦女在這天放假,但男人繼續返工?或者在婦女節外,有沒有國際男人節?本文來為大家講述一下。

三八婦女節:圖為3月3日美國副總統賀錦麗在弗吉尼亞州與一間店舖的老闆和員工對話。賀錦麗是美國首位女副總統,她在2021年1月20日就任。(AP)

起源:由一場遊行發揚光大

三八婦女節的由來,與百多年前的一場遊行有關。1908年,美國紐約有1.5萬名女子走上街頭,她們要求縮短工作時間、爭取更好待遇和婦女投票權。

美國社會黨翌年宣布實施首個全國婦女節。但順帶一提,美國直至1920年才正式以憲法保障婦女投票權。

談到婦女節,還要歸功於德國女權先鋒蔡特金(Clara Zetkin),她1910年在丹麥哥本哈根出席國際勞工婦女會議(International Conference of Working Women)時,提出將婦女節列為國際活動,結果獲全場100位、來自17個國家的與會女性一致支持,並於1911年首次在奧地利、德國、瑞士和丹麥慶祝。

聯合國在1975年正式將國際婦女節列為正式活動,並在1996年的3月8日定下「慶祝過去,計劃未來」的主題,自此每年的3月8日都會有不同主題,2019年就專注於「平等思想、建立精明、創新求變」。

三八婦女節:德國的女權先鋒蔡特金在1910年提議在全球慶祝婦女節,結果獲不少支持,在超過半世紀後更獲聯合國到為主要活動之一。現時聯合國都會為每年的婦女節定下主題,關注她們的利益。(Getty)

為什麼在3月8日?與俄國革命有關

德國女權先鋒蔡特金提倡國際婦女節時,並沒有提出特定日子,這個3月8日的日子,直到1917年才正式「一錘定音」。

當時正值第一次世界大戰末期,俄羅斯軍事失利,政局不穩,女性發起罷工,要求「麵包與和平」,4天之後,俄國末代沙皇尼古拉二世(Nicholas II)被迫退位,新政府賦予女性投票權。

她們發起示威的日子,正是俄羅斯舊曆的2月23日、新曆3月8日,因此人們開始把國際婦女節定於3月8日。

三八婦女節:2015年,俄羅斯總統普京與一班婦女慶祝3月8日。(克里姆林宮網站圖片)

哪些地方有假放?

三八婦女節在俄羅斯發揚光大,因此當地至今都將這一天定為公眾假期,在該天前後數日的鮮花銷量,通常會多一倍。

女權先鋒蔡特金的祖國德國,當地首都柏林議會也在2019年初通過立法,正式把3月8日列為市內假期。美國則把3月設定為「婦女歷史月」,白宮每年都會發表總統文告,表揚美國婦女的成就。

有趣的是,有國家真的把三八婦女節定為女性專享的假期,在馬達加斯加(Madagascar),當地規定工作婦女可以休假一天。

中國某些企業也有類似措施,部分老闆會准許女性在這天提早半天放工,但當然是僱主自行決定,而不是政府規定。另一方面,中國很多商家更喜歡把3月8日包裝為「女王節」,爭取促銷商品機會,但難免令人認為婦女節的原意遭完全扭曲。

三八婦女節:圖為3月2日菲律賓的士兵在馬尼拉大都會接種新冠肺炎疫苗。(AP)

有沒有「國際男人節」?

有的。國際男人節(International Men's Day)在11月19日,全球多個國家包括英國等,都會有民間組織在這天慶祝男性作出的貢獻。

當然大家都知道,「男人節」的知名度比婦女節低得多,也不像國際婦女節般,獲得聯合國正式承認。

三八婦女節:圖為3月2日英國威爾士一名老師在課堂上教導學生。(Getty)

2021年婦女節主題

聯合國宣布,組織2021年的主題為「女性擔任領導:在新型冠狀病毒肺炎(肆虐的)世界中實現平等的未來」(Women in leadership: Achieving an equal future in a COVID-19 world)。