韓國版「血觀音」？公共機構職員炒賣土地醜聞發酵　政府部長辭職

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-13 17:01

韓國國有企業「韓國土地住宅公社」（Korea Land and Housing Corporation，LH）爆出炒賣土地醜聞持續「發酵」。曾任LH社長的國土交通部長官卞彰欽當天就LH有職員涉案一事引咎辭職。

韓國樓價持續高升，不少人難以負擔，因此炒賣土地案更令人反感。

韓聯社12日分析稱，LH事件曝光後，文在寅曾強調要繼續穩妥推進「卞彰欽式房地產供應對策」，但隨着國民對事件的不滿以及對土地政策不信任加深，政府為平息事件，決定在徹查並追究卞彰欽的責任。

圖為韓國土交通部長卞彰欽發布在部門網站的照片。他曾任韓國國有企業「韓國土地住宅公社」社長。（韓國土交通部網站截圖）

兩人走上絕路

此案已有2人疑畏罪自殺。繼12日全羅北道總部本部長輕生後，13日再有一名高層人員自殺。

LH坡州事業本部一名58歲高層人士，13日上午被發現陳屍在京畿道坡州市三防里一個貨櫃內。現場沒有遺書。死者13日凌晨以手機短訊向家人道別。

死者在此案尚未成為警方調查對象，但有媒體對他和同事們「未卜先知」的投資提出質疑。此外死者屍體被發現的地點，是他2019年所購土地。

韓國首爾樓價高企，一般打工的年輕人實在難以負擔。（Getty）

簡單來說，韓國土地住宅公社炒作案是有職員在兩個城市買地，政府之後就宣布公共住宅開發項目，被認是有人利用「內幕消息」事先買地。

《血觀音》是2017年上映的電影，故事是將領遺孀與政商界人士利用事先知道的政府內部消息炒賣地皮，最終因工程變動，大夥投資的金錢都被套牢。