廣東現蹤　尼日利亞變種新冠病毒或影響疫苗效力？

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-15 22:45

中國廣東省疾病預防控制中心3月14日公布，當地首次發現感染新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）尼日利亞變種病毒株B1525的確診個案。澳洲媒體1日報道，目前為止，未有建議指B1525更具傳染力或會引致更嚴重的病情。

新聞網站The Conversation稱，B1525之中，負責製造棘蛋白（spike protein）的基因有數個突變。

棘蛋白扮演感染人類細胞的關鍵角色。那些突變包括E484K，它讓病毒可在一定程度上「騙過」免疫系統。

E484K首先在南非變種病毒株B1351及巴西變種病毒株P1發現。

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文中稱未有資料證明，有E484K對B1525來說意味着，但愈來愈多證據顯示，E484K或可影響新冠疫苗的效力。

在B1525的基因組中，其核糖核酸（RNA）有數個缺失，英國變種病毒株B117也有同樣的缺失。英國劍橋大學（University of Cambridge）臨床微生物學家古普塔（Ravindra Gupta）的研究指，在實驗室實驗中，這些缺失或令病毒傳染力增加2倍。

除中國外，丹麥、澳洲及美國等國家也曾發現B1525。法國及西班牙的病毒基因定序中也有驗出B1525。