智庫：全球武器出口停止增長　美國仍然是最大軍火出口國

撰文： 常陽 最後更新日期： 2021-03-16 12:38

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）3月15日公布年度報告，指出2016年到2020年的5年期間，國際軍火交易額和之前5年持平，是2000年代初以來首次停止增長。至於美國則仍然是最大的軍火出口國。

2016年到2020年的5年期間，國際軍火交易額和之前5年持平，這是2000年代初以來，國與國之間主要武器的交付量首次沒有比前5年期間增加。這是因為兩大武器出口國俄羅斯和中國的出口額分別減少了22%和7.8%。

美國、法國和德國武器出口增加。世界最大的武器出口國美國，過去5年出口量較2011年至2015年增加15%，全球市場佔有率也增加5個百分點至37%。全球第三的武器出口國法國與第四的德國在過去5年出口額也增加了44%和21%。

亞洲和大洋洲的軍火交易額達到全球總額的42%，是最大的武器進口地區。印度、澳洲、中國、韓國和巴基斯坦是區內最大的武器進口國。智庫高級研究員韋澤曼（Siemon T. Wezeman）分析指出，對區內許多國家而言，「中國的軍力增強成為武器進口的巨大要因。」

中東國家過去5年的進口增幅最大。中東地區國家2016年到2020年比2011年到2015年進口軍火量增加了25%，世界最大的武器進口國沙特阿拉伯過去5年增加了61%的武器進口，而卡塔爾增加了361%。

對於過去廿年軍火交易急增的情況是否已經結束，韋澤曼表示還難以預測。他表示，儘管新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情導致部份國家重新評估進口武器，但即使疫情最嚴重的時候，多個國家仍然簽了武器進口的大單。