納瓦利尼被囚惡名昭彰「2號流放地」　前囚犯：用心理招數折磨你

撰文： 李秀坤 最後更新日期： 2021-03-16 18:00

在囚的俄羅斯反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）， 3月15日證實已被安排轉往位於莫斯科郊外、惡名昭彰的「2號流放地」（Penal Colony No. 2，又稱IK-2），再度引來輿論關注。過去有前囚犯指控，他們在「2號流放地」不能與其他囚犯接觸，也會遭要求每日做無意義的事，如熟讀職員名單、幾乎整天看電視等，以作為一種心理折磨。

納瓦利尼Instagram帳戶上的文章（網站截圖）

「2號流放地」納瓦利尼被關在莫斯科東北方的「2號流放地」，位於佛拉基米爾州（Vladimir）城市波克羅夫（Pokrov）。他的代表律師稱能到訪並探望他，但納瓦利尼的Instagram帳號同日發文，講述監獄內到處都是閉路攝錄鏡頭，即使犯了最輕微的錯都會被人舉報等。

「2號流放地」是個怎樣的監獄？《莫斯科時報》之前在2月底引述前囚犯報道，監獄位於一個沼澤旁，天氣又濕又冷，食物也很差，俄羅斯的流放地分為4種，視乎囚犯罪行嚴重程度而分派到不同地方，2號流放地屬於普通管理體制，但前囚犯形容，真實情況較近似嚴厲管理體制。

納瓦利尼被關在莫斯科東北方的「2號流放地」（Penal Colony No. 2，IK-2），位於佛拉基米爾州城市波克羅夫，圖為「2號流放地」建築外貌（Reuters）

社運人士Dmitry Demushkin曾在入罪後被派到2號流放地服刑，他稱不能與其他囚犯說話，「他們甚至不能看我，只要一離開監倉，我的雙手永遠都要放在身後。我不能去監獄內的教會，也不能參與那些體育活動。」

57歲前囚犯阿列克謝（Alexei）提到曾遭獄卒毆打，但《莫斯科時報》的報道也提到，由於監獄不會希望把事情鬧大，所以納瓦利尼或因此不會遇上同一情況。

美國有線新聞網（CNN）則引述前囚犯、社運人士科托夫（Konstantin Kotov）指，他2019年因被判參與非法示威罪成，曾兩次到2號流放地，他稱，除了不能與其他囚犯說話，也會被迫做一些本來在日常生活不做的事，例如是被迫學習職員名單上的各個名字。

他又稱，長期在早上6時至下午10時站着，他又稱「例如我要幾近全天看着電視，都是俄羅斯國營頻道，那是以電視來折磨我。」