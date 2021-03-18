新冠疫苗丨馬來西亞開始接種中國科興疫苗　將與北京商討互認證書

撰文： 楊中文 最後更新日期： 2021-03-18 20:05

馬來西亞3月18日開始接種中國科興生物生產的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。科學、工藝及創新部部長凱利（Khairy bin Jamaluddin）成為疫苗首名接種者。他稱馬來西亞開始進行接種中國疫苗的工作，亦會與北京商討互相承認疫苗接種證書。

凱利也說新加坡外交部長維文（Dr. Vivian Balakrishnan）下周訪馬，兩國到時將探討互相承認疫苗接種證書，以便兩國邊境早日重開。他稱星馬疫苗證書都是採用區塊鏈技術。

他說，馬來西亞也在與中國還有其他國家商討互認疫苗接種證書。

↓凱里接種疫苗後發表感受

中國科興疫苗3月15日從北京運抵吉隆玻，22日會有另一批疫苗運達馬來西亞。

疫苗原材料亦已於2月27日運抵馬來西亞，由當地製藥公司負責灌裝，在得到醫藥監管部門許可後即可上市。

馬來西亞新冠肺炎疫情：圖為3月12日馬來西亞一名醫療工作人員在城市Subang Jaya的醫療中心採集一名女士的樣本，以作病毒檢測。（Reuters）

根據馬來西亞政府發布的方案，疫苗接種工作會分3階段進行。首階段接種者為包括醫護人員在內的疫情防控一線工作人員，第二階段接種者為高齡人口和高風險人士，第三階段接種將擴大到18歲以上成人。

整個計劃會覆蓋馬來西亞總人口至少80%，預計於2022年2月完成接種計劃。