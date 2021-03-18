新冠疫苗丨馬來西亞開始接種中國科興疫苗　將與北京商討互認證書

撰文：楊中文
最後更新日期：
馬來西亞3月18日開始接種中國科興生物生產的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗。科學、工藝及創新部部長凱利（Khairy bin Jamaluddin）成為疫苗首名接種者。他稱馬來西亞開始進行接種中國疫苗的工作，亦會與北京商討互相承認疫苗接種證書。
凱利也說新加坡外交部長維文（Dr. Vivian Balakrishnan）下周訪馬，兩國到時將探討互相承認疫苗接種證書，以便兩國邊境早日重開。他稱星馬疫苗證書都是採用區塊鏈技術。
他說，馬來西亞也在與中國還有其他國家商討互認疫苗接種證書。
↓凱里接種疫苗後發表感受
大家好。 我刚打了Sinovac 疫苗。我想说，这是安全的。我感觉很好。中文也突然变好。无论是哪一种疫苗，都是安全的。让我们一起打败病毒。保护自己，保护大家！ pic.twitter.com/WPKlvZDRFM— Khairy Jamaluddin 🇲🇾🌺 (@Khairykj) March 18, 2021
中國科興疫苗3月15日從北京運抵吉隆玻，22日會有另一批疫苗運達馬來西亞。
疫苗原材料亦已於2月27日運抵馬來西亞，由當地製藥公司負責灌裝，在得到醫藥監管部門許可後即可上市。
馬來西亞新冠肺炎疫情：圖為3月12日馬來西亞一名醫療工作人員在城市Subang Jaya的醫療中心採集一名女士的樣本，以作病毒檢測。（Reuters）
根據馬來西亞政府發布的方案，疫苗接種工作會分3階段進行。首階段接種者為包括醫護人員在內的疫情防控一線工作人員，第二階段接種者為高齡人口和高風險人士，第三階段接種將擴大到18歲以上成人。
整個計劃會覆蓋馬來西亞總人口至少80%，預計於2022年2月完成接種計劃。