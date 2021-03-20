歐洲恐爆第三波新冠肺炎疫情　趕緊復用阿斯利康　又面臨供應短缺

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-20 22:59

歐洲國家正在與時間賽跑。在區內可能爆發第3波新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情之際，最少13個國家曾決定停用阿斯利康（AstraZeneca）新冠疫苗，因擔心疫苗或與接種者出現血栓有關。區內多國，包括法國、德國及意大利3月19日起恢復使用阿斯利康疫苗。惟疫苗供應或因原料問題出現短缺，可能對接種計劃造成阻礙。

阿斯利康疫苗：圖為3月19日，英國首相約翰遜在倫敦接種阿斯利康新冠疫苗後，舉起雙手的姆指。 （Reuters）

阿斯利康疫苗由英國藥廠阿斯利康與英國牛津大學（University of Oxford）合作研發。

疫苗引起不少民眾憂慮之際，一些國家宣布暫停止使用阿斯利康疫苗接種，或是暫停使用特定批次的阿斯利康疫苗。部分國家稱要等歐洲藥品管理局（EMA）的建議，最終它在3月18日稱，接種阿斯利康疫苗好處大於風險。

除了EMA，世界衛生組織（WHO）亦已宣布，認為阿斯利康疫苗與血栓徵狀沒有直接關係，強調它安全有效。兩大組織的公布，為歐洲多國政府施打「強心針」。

國家領袖高調接種 圖安民心

歐洲國家想將疫苗安全的訊息傳揚，但單靠EMA及WHO的聲明不夠。在它們重啟接種阿斯利康疫苗的計劃後，部分領袖公開接受注射，並呼籲民眾接種。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）19日接種首劑阿斯利康疫苗。法國總理卡斯泰（Jean Castex）也於19日接種疫苗。他3月18日說，會接種阿斯利康疫苗來恢復公眾對它的信心。

連本來為之躊躇的德國總理默克爾（Angela Merkel）也親身示範。路透社3月19日稱默克爾稱會接種阿斯利康疫苗。德國《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zetiung）2月24日報道這位66歲德國總理的訪問內容，她稱不會接種阿斯利康疫苗，因她太老了。

政府力推接種 但供貨不足

德國在EMA的「起步槍」打響後，加緊推進接種計劃。政府會向普通科醫生供應疫苗，並向與捷克及法國邊境接壤的地區分發更多疫苗。德國衞生部長施潘（Jens Spahn）警告，單靠疫苗接種計劃不能控制第3波疫情，因疫苗數量不足。他稱或需要重新實施防疫限制措施，以控制病毒傳播。

英國方面，首相約翰遜在EMA及WHO公布後，19日接種疫苗，以此提振民眾接種的信心。在外界預期約翰遜的宣傳會收效之際，英國inews網站3月18日指，英國預料4月阿斯利康疫苗供應短缺，會長達4周。

疫苗短缺的部分原因是原材料短缺。英國智庫皇家國際問題研究所（Chatham House）與國際藥品製造商協會聯合會（IFPMA）及其他組織3月9日召開會議，他們在會上指出，新冠疫苗的需求史無前例地增加，加上疫苗原材料短缺，令供應鏈面臨挑戰。