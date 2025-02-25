Hunter Schafer報失換護照　被特朗普政府強制標註為男性

「荷里活最美變性人」Hunter Schafer周五（21日）表示，自己遺失護照後申請補發護照，怎料新護照的性別顯示為「M」（男性）而非「F」（女性）。



憑HBO影集《高校十八禁Euphoria》走紅的Hunter Schafer周五在TikTok發布約8分半鐘長的影片，講述自己的經歷。

Hunter Schafe說：「特朗普上任第一天就簽署行政命令，宣稱政府僅承認2種性別，即出生時被指定的男性與女性。因此，領事事務局已凍結所有申請更改性別標記的護照案件，包括換發或新辦護照時選擇與出生時指定性別不同的標記。」

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）1月20日宣誓就職時在就職講話中宣布，將終止多元性別，即日起聯邦政府的政策，將只有兩種不容更改得性別：男性和女性，他就此簽署行政命令，並下令審查及終止聯邦政府現有的多元、平等及包容（Diversity, Equity and Inclusion，簡稱DEI）項目。

Hunter Schafer在前往西班牙拍片期間遺失護照，因而向美國聯邦機構重新申請護照，並在申請表上標註「F」，怎料收到的護照性別卻顯示「M」。Hunter Schafer表示，自己發布影片並非要散布恐慌或尋求安慰，而是希望大家可以「關注現實正發生的事」。

Hunter Schafer稱，自己從青少年時期就已進行賀爾蒙療程、完成性別轉換手術，過去10幾年的駕照和護照上的性別欄也都標示為「F」（女性），不過出生證明並未更改性別。