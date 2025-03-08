美國相隔15年再有死囚遭槍決

美國一名殺人犯3月7日在獄中遭槍決，是當地近15年來再有同類處決方式。



天空新聞（Sky News）及英國廣播公司（BBC）等傳媒報道，67歲的Brad Sigmon在2001年於南卡羅來納州（South Carolina）以壘球棒打死前女友的父母，其後落網。他向警方表示，原本計劃與前女友共度週末，再殺害對方及自盡。

法院翌年判處死刑，惟Sigmon一直囚禁多年，直到3月5日，他向美國最高法院爭取停止執行死刑，指南卡州拒絕分享注射毒針標準的做法剝削自己的權利。

其代表律師Bo King稱，南卡州對上3名死囚都是選擇注射毒針，而且需時20分鐘才喪生，認為Sigmon被迫在槍決、電椅或毒針之間作出「不可能的選擇」。

美國殺人犯Brad Sigmon在3月7日被槍決前夕，一批民眾到南卡州懲教部門外集會，要求停止執行死刑。（Reuters）

美國只有5個州份仍然採取19世紀南北戰爭以來實施的處決方式，當中包括南卡州及猶他州。而在Sigmon伏法前，全國自1977年以來只有3名來自猶他州的死囚遭槍決。

報道提到，Sigmon被執行死刑前，被蒙頭帶到刑場，胸口掛有靶心。他留下遺言，呼籲基督徒爭取廢除死刑後，在死者家屬、代表律師、宗教人士、檢察官代表、治安官及傳媒的見證下，被3名行刑人在距離約4.6米的位置開槍擊斃。