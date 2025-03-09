台積電被指歧視？　近30名美籍員工提告：經常被當眾罵愚蠢和懶惰

台積電（TSMC）董事長兼總裁魏哲家，3月3日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯特朗普）會面，其後宣布未來4年將在美國加碼投資1,000億美元（約7770億港元）建設晶片廠。有評論認為此舉可以讓台積電躲過特朗普政府的關稅制裁。惟近日有台積電在美國的員工向當地法院提告，指控台積電歧視美籍員工，包括在辦公室當眾辱罵他們愚蠢（stupid）和懶惰（lazy）。



據《華盛頓郵報》的報道，美國亞利桑那州（Arizona）台積電廠房的美國員工向台積電提出「反美國人」（anti-American）的歧視訴訟。起訴人指，台積電經常讓非東亞裔（Non-East Asian）、非台灣或華裔（non-Taiwanese and non-Chinese）員工處於惡劣的工作環境，並指控「經常被台灣管理層貶損和辱罵」（constantly berated and yelled at by Taiwanese management）。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

據起訴書指，甚至有美籍員工控訴，「只因我們是美國人，就被台灣管理層當眾責備「懶惰」和「愚蠢」。

起訴書又指，台積電利用美國政府的資金「不是用於多元化」和在當地招聘，而是「為其優先群體：「東亞人和台灣/中國公民（其中許多人已通過台積電的簽證來到美國）——在美國提供職位」。

2024年5月29日，台灣新竹，圖為台積電創新博物館的台積電標誌。（Reuters）

報道指，目前這宗「針對美國員工」的歧視訴訟，原告人數已增至接近30人，其中16人在阿利桑納州居住，案件聆訊已排期在4月8日開庭。