台積電被指歧視？　近30名美籍員工提告：經常被當眾罵愚蠢和懶惰

台積電(TSMC)董事長兼總裁魏哲家,3月3日與美國總統特朗普(Donald Trump,又譯特朗普)會面,其後宣布未來4年將在美國加碼投資1,000億美元(約7770億港元)建設晶片廠。有評論認為此舉可以讓台積電躲過特朗普政府的關稅制裁。惟近日有台積電在美國的員工向當地法院提告,指控台積電歧視美籍員工,包括在辦公室當眾辱罵他們愚蠢(stupid)和懶惰(lazy)。



據《華盛頓郵報》的報道,美國亞利桑那州(Arizona)台積電廠房的美國員工向台積電提出「反美國人」(anti-American)的歧視訴訟。起訴人指,台積電經常讓非東亞裔(Non-East Asian)、非台灣或華裔(non-Taiwanese and non-Chinese)員工處於惡劣的工作環境,並指控「經常被台灣管理層貶損和辱罵」(constantly berated and yelled at by Taiwanese management)。

圖為2025年3月3日,美國總統特朗普(Donald Trump)與台積電董事長魏哲家會面後,共同會見記者。(Reuters)

據起訴書指,甚至有美籍員工控訴,「只因我們是美國人,就被台灣管理層當眾責備「懶惰」和「愚蠢」。

起訴書又指,台積電利用美國政府的資金「不是用於多元化」和在當地招聘,而是「為其優先群體:「東亞人和台灣/中國公民(其中許多人已通過台積電的簽證來到美國)——在美國提供職位」。

2024年5月29日,台灣新竹,圖為台積電創新博物館的台積電標誌。(Reuters)

報道指,目前這宗「針對美國員工」的歧視訴訟,原告人數已增至接近30人,其中16人在阿利桑納州居住,案件聆訊已排期在4月8日開庭。