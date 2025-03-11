《南早》：特朗普或最快4月訪華晤習近平

有美媒3月10日傳出中美討論中國國家主席習近平6月訪問華盛頓，與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行「生日峰會」後，《南華早報》同一天則報道，特朗普可能最快在4月訪華晤習近平。



《南華早報》引述多名外交消息報道，一名中國消息人士表示，特朗普政府上台後，華府有劇烈改變，與拜登執政時期相比，北京官員更難與華府溝通。

另一名消息人士則透露，中美官員正討論在4月舉行「習特會」的可能，但未有確實日期。消息人士指，特朗普明確表示希望習近平可以自2017年以來再次訪問佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago），但北京方面希望會面形式可以更正統，例如在華盛頓或是邀請特朗普訪華。

消息人士稱，對於習近平而言，假如特朗普在兩會後訪華，將視為一大外交勝利。而美國消息人士則表示，今屆特朗普的對華人士比首屆執政時期較少，而且特朗普認為可以盡快結束俄烏戰爭，因此在對華問題上比較沉默，待烏克蘭問題解決後，就會將焦點轉回中國身上。

2017年11月9日，中國北京，圖為特朗普與習近平出席歡迎特朗普訪華的歡迎儀式。（Getty）

《華爾街日報》同日引述知情人士報道，中美正初步討論兩國元首在6月舉行「生日峰會」（birthday summit）， 安排習近平訪美，預計兩國貿易問題將成為重點。