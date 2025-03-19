以色列襲加沙後拉法口岸關閉　美國撐以批哈馬斯拒停火令戰火重燃

以色列軍方3月18日對加沙地帶發動空襲，稱旨在打擊巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas），當地衞生部門稱空襲目前已造成至少404人死亡。歐委會發言人當日指，連接埃及和加沙走廊的唯一過境點拉法口岸現已關閉。



聯合國當日召開安理會會議，美國常駐聯合國副代表兼、臨時代辦謝伊（Dorothy Camille Shea）則指美國支持以色列行動，並將衝突再起的原因歸咎於哈馬斯。

2025年3月18日，美國紐約，圖為謝伊在安理會上發表講話。（Reuters）

她認為哈馬斯拒絕美國方案，是導致雙方再度爆發敵對的主因，重申總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對哈馬斯早前警告，即哈馬斯須立即釋放所有人質，否則將為此付出高昂代價。

謝伊指以軍正攻擊哈馬斯陣地，而美國將支持以色列進一步行動，還否認以軍無差別攻擊加沙。哈馬斯指責以色列違反停火協議並繼續對巴人進行種族滅絕。

以色列與哈馬斯在1月19日達成停火協議，雙方因而開始首階段停火，以色列早前同意美國再延加沙停火首階段方案至4月中的方案，空出時間進行二、三階段停火的談判。

多國譴責以色列施襲

中國常駐聯合國代表傅聰指，中方對以色列恢復對加沙的敵對行動表示譴責，要求以方立即恢復人道援助通道。巴勒斯坦、南非、伊朗、土耳其、阿聯酋等國指責以色列襲擊加沙。

2025年3月18日，美國紐約，圖為Tom Fletcher在聯合國安理會上通過視像發表講話。（Reuters）

聯合國人道主義事務副秘書長兼緊急救濟協調員Tom Fletcher要求以色列停止阻止援助物資運抵加沙，他在安理會上通過視像表示，在以色列於3月2日阻止援助物資運抵加沙前，每週有超過4000輛載有補給物資的卡車進入加沙，如今這工作已徹底停止。