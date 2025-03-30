Amazon創辦人婚禮傳夏季舉行　威尼斯：僅200賓客不會擾亂秩序

意大利威尼斯政府指出，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，又譯貝索斯）即將在當地舉辦的婚禮不會擾亂城市秩序，表示僅有約200名賓客參加，貢多拉遊船數量充足，足以應對活動需求。



法媒報道，貝索斯與未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）計劃於6月底在威尼斯舉行婚禮。此前有意大利媒體報道稱，這場婚禮將持續三晚，每晚接待約250名賓客，甚至可能包括美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。另有消息稱，籌辦方已預訂五家酒店、幾乎整個水上出租車隊，並為貝索斯的超級遊艇安排泊位。

2025年2月16日，意大利威尼斯，狂歡者在里阿爾托橋（Rialto Bridge）附近的大運河上參加化裝舞會。（Reuters）

此消息引發外界對遊客數量激增的擔憂，尤其是在威尼斯這個早已因遊客過多而面臨壓力的城市。

去年10月，威尼斯推出試行入城費的計劃。根據計劃，今年4月18日至7月27日期間，每逢星期五至星期天及公共假日，進入威尼斯的遊客須購買門票以管控人數。

威尼斯當局於3月29日發布聲明，稱上述關於貝索斯婚禮的報道為「假新聞」，並否認貝索斯計劃包下城市部份區域。

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos，又譯貝索斯）前主播女友桑切斯（Lauren Sánchez）。（IG@laurenwsanchez）

聲明指出，「關於貝索斯婚禮的諸多猜測與假新聞完全沒有根據……僅邀請200名賓客，威尼斯完全有能力承接此類活動，不會對城市、居民和遊客的正常生活造成任何干擾」。

市政府進一步澄清稱，婚禮籌備方「並未大量預訂貢多拉船（Gondola）或水上出租車」，並指活動組織的首要目標是「確保城市能夠如常運轉，為所有人提供服務」。

2025年3月2日，亞馬遜（Amazon）創始人貝索斯（Jeff Bezos）和未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）出席第97 屆奧斯卡頒獎典禮後的時尚雜誌《Vanity Fair》奧斯卡派對。（Reuters）

威尼斯市長布魯格納羅（Luigi Brugnaro）對這對新人選擇威尼斯作為婚禮舉辦地表示歡迎，同時也稱這一婚禮將為當地經濟帶來「百萬美元級」的積極效益。

他說：「我們正與籌辦方緊密合作，確保這場活動絕對尊重威尼斯的脆弱性與獨特性……因此，我們將共同努力，實現最佳結果。所有愛威尼斯的人都將受到歡迎。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

