教宗離世｜復活節講話成最後露面　萬斯一天前獲接見：他顯然病重

天主教教宗方濟各（Pope Francis）4月21日逝世，享壽88歲。他曾在離世前一天現身梵蒂岡，接受信眾的祝福，並祝大家復活節快樂。當天還接見了美國副總統萬斯（JD Vance）。萬斯接獲死訊後回應，說他很高興昨天見到教宗，雖然看得出對方病得很重。



昨天（4月20日）是復活節星期一，教宗方濟各現身梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），發表「致全城與世界」（Urbi et Orbi）的講話，在陽台上向眾人致意。

2025年4月20日復活節當天，教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡聖伯多祿廣場發表「致全城與世界」（Urbi et Orbi）演說，教宗當天在梵蒂岡的陽台上做手勢。（Reuters）

同日，教宗在梵蒂岡一家酒店房間接見了美國副總統萬斯。梵蒂岡方面指，兩人短暫會面數分鐘，互致復活節祝福，方濟各還給萬斯送贈了1條梵蒂岡領帶和1條念珠，以及3個朱古力復活蛋予其3名孩子。

萬斯21日回應教宗去世消息：「昨天見到他我很高興，儘管他顯然病得很重。但我會永遠記得他在新冠疫情初期的佈道，那真的非常美好。」