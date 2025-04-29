西班牙葡萄牙大停電　桑切斯：已恢復近50%電力

西班牙大部份地區和葡萄牙周一（4月28日）發生大規模停電，西班牙宣布進入緊急狀態，近50%的電力已恢復；而葡萄牙總理說，沒有迹象表明停電是網絡攻擊造成的。



路透社報道，西班牙內政部宣布全國進入緊急狀態，並在全國部署3萬名警察維持秩序。如此大規模的斷網在歐洲極為罕見。

斷網原因尚不清楚，葡萄牙方面認為問題源於西班牙，西班牙方面則將矛頭指向與法國的網絡連接中斷。

2025年4月28日，西班牙巴塞羅那，圖為人們在大停電期間用手機燈光在黑暗中探照以購買食物。（Reuters）

西班牙《先鋒報》引述西班牙電網運營商REE統運營主管Eduardo Prieto的話稱，西班牙和法國電網之間的互聯故障，導致西班牙和葡萄牙所在的伊比利亞半島大部份地區大規模停電。

另據法新社報道，西班牙首都馬德里和葡萄牙首都里斯本的街燈周一晚上重新亮起。西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）說，西班牙近50%的電力供應於當天晚上恢復，但部份地區的民眾周二還是必須待在家中，無法外出上班。

桑切斯說，他們的目標是在未來幾個小時內繼續恢復供電，主要從法國和摩洛哥輸送電力。他無法說明供電何時才能完全恢復。

在葡萄牙方面，代總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）說，葡萄牙的電力將在未來數小時內全面恢復。儘管面臨諸多困難，葡萄牙所有國家服務仍然正常運作。

2025年4月29日，西班牙巴塞羅那，圖為紅十字會社工為大停電中被困火車站的乘客準備物資。（Reuters）

蒙特內格羅也說，沒有迹象表明此次停電是網絡攻擊。儘管如此，仍有傳言稱斷電可能存在破壞行為，桑切斯說，他和北約秘書長呂特（Mark Rutte）通過電話。

葡萄牙機場運營商ANA周一說，受伊比利亞半島大規模停電影響，預計葡萄牙首都里斯本的航班要到周一晚上10時才能起飛；波爾圖機場和法魯機場的運營則繼續有限運作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

