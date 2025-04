韓聯社4月29日報道,朝鮮IT人員日前因在華竊取中國軍事技術,被當地公安拘留。報導稱,朝鮮竊取盟友中國軍事機密,為罕見之舉。



報導指,朝鮮勞動黨軍需工業部旗下組織,曾將一些IT人員派遣到中國瀋陽。其中一名人員上月攜帶電腦逃離宿舍後失聯,最終被中國公安拘留;公安其後在該人員電腦上發現中國多項軍事機密。

據報,該朝鮮人員已經承認其罪行。朝方得知相關情況後,迅速召回所有同批次在當地活動的IT人員。

