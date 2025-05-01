《華郵》: 馬斯克分身乏術　Tesla董事會正物色繼任者

美國電動車公司特斯拉（Tesla）內部人士透露，在公司股價走跌、業績大幅下滑的同時，公司行政總裁馬斯克（Elon Musk）將心力放在白宮事務，讓董事會不得不開始認真考慮尋找下一任接班人。



《華爾街日報》引述消息人士報導，在大約一個月前，特斯拉董事會已與多家獵頭公司接觸，正式展開尋找接班人的程式。 馬斯克雖也是特斯拉董事之一，但目前尚不清楚他是否知曉公司的換人計劃。

消息人士透露，近來特斯拉內部緊張情勢升高，銷售與利潤快速下滑，馬斯克則花大量時間待在華盛頓，協助美國總統特朗普主導聯邦政府大幅削減開支。 針對這一情況，董事會已在上個月與馬斯克會晤，明確要求他必須回歸特斯拉本業。 據悉馬斯克當時並未反對。

馬斯克被視為特朗普的親密盟友，他參與的政府效率部已成為政治焦點，引發持續不斷的抗議和破壞行為。（Reuters）

特斯拉4月22日發佈的財報顯示，公司凈收入下降了71%。 馬斯克隨後宣佈，5月起他將大幅縮減在政府效率部（DOGE）的工作時間，將更多精力投入到特斯拉的經營上。

馬斯克被視為特朗普的親密盟友，他參與的政府效率部已成為政治焦點，引發持續不斷的抗議和破壞行為。

特斯拉的財報提及政治情緒的變化，說由於「難以衡量全球貿易政策變化對汽車和能源供應鏈的影響」，以及「政治情緒的變化可能會在短期內對我們產品的需求產生重大影響」 ，因此必須在三個月內重新評估其增長預測。 這似乎間接承認馬斯克的政治參與對特斯拉聲譽造成的損害。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

