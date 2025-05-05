據報以色列擬加強對哈馬斯攻勢　恢復加沙物資運輸

中東局勢升溫，自日前以色列機場遭也門導彈襲擊後，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）旗下安全內閣周日（5月4日）晚批准一項加沙軍事計劃，以加強打擊哈馬斯，此外，當局還批准一項恢復向加沙運輸援助物資的計劃。



綜合外媒報道，這項針對加沙的軍事計劃將會以漸進方式推進，首先在加沙某個區域實施隨後擴大至其他地區，計劃將在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月中出訪中東後才實施，預料持續數月。

另一方面，恢復向加沙運輸物資的計劃還強調革新物資分發方式，以避免藏身在加沙地區的哈馬斯獲得補給。《以色列時報》日前報道指，這計劃要求以軍不要介入援助物資的批發、分發、倉儲工作，而是交由國際組織與第三方公司，讓它們精準向加沙居民派發食物，並為這些機構提供安保。

2025年5月3日，加沙地區，圖為以色列空襲過後，一處建築附近升起濃煙。（Reuters）

路透社指以軍總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）在也門襲擊以色列後表示，以軍開始向人數達數萬人的預備部隊發出徵招命令，希望擴大對加沙行動，以「救回人質並打擊哈馬斯」。