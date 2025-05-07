印度稱炮火釀7死　巴基斯坦：26死46傷　「全民」支持軍隊

5月7日凌晨，印度對巴基斯坦9個地點的「恐怖主義基礎設施」發動導彈打擊，作為對4月22日發生在印控克什米爾發生的26死遊客遭槍擊事件的回應。巴基斯坦軍方表示，印軍襲擊造成至少8人死亡，35人受傷。隨後印度軍方表示，巴基斯坦炮火造成7人死亡。有巴方高官稱，「全民」都支持巴軍打擊印度。



印度周三凌晨向巴基斯坦本土及巴控克什米爾地區的多處地點發射導彈。巴基斯坦軍方當地時間今天上午表示，襲擊已造成至少26名平民死亡，46人受傷。

巴基斯坦軍方在聲明中表示，巴軍跨越實際控制線（即克什米爾的實際分界線）「肆意開火」，令無辜平民在「無差別射擊/砲擊」中喪生，並補充說印度軍隊正在採取相應的回擊措施。

巴基斯坦總理謝里夫（Shahbaz Sharif）在社交平台X上發文，譴責印度發動了「懦弱和無端的襲擊」，並寫道：「巴基斯坦保留對印度襲擊作出果斷回應的絕對權利，堅決回應已經在進行中。」

2025年4月28日，圖為印度安全部隊人員在印控克什米爾地區首府斯利那加（Srinagar）街頭巡邏。（Reuters）

圖為2025年5月7日，印度對巴基斯坦發動攻擊後，巴控克什米爾（Kashmir）地區城市Muzaffarabad停電。（Getty Images）

據土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World），巴基斯坦信息廣播部長Attaullah Tarar表示「全民」都支持巴基斯坦武裝部隊：「我們是一個和平的民族，但當我們受到挑戰時，整個國家都會團結起來應對印度的侵略。」