結巴、顫抖、不知所云……美國財長被徹底問崩了

美國總統特朗普慣於信口開河，向其支持者鼓吹「關稅由出口國支付」的荒誕論調。這一嚴重背離國際貿易基本規律的歪理，顯然讓他那在金融領域裏摸爬滾打幾十年的財政部長貝森特（Scott Bessent）覺得難以啟齒。



據《新共和》（New Republic）等美媒6日報道，當地時間周二，在美國國會眾議院金融服務委員會舉行的監督聽證會上，試圖為特朗普經濟政策辯解的貝森特，就在這個問題上方寸大亂。

民主黨籍眾議員、來自威斯康星州的波坎（Mark Pocan）直擊要害：「部長先生，關稅究竟該由誰來支付？」話音剛落，貝森特頓時慌了神，整個人手足無措起來。

人一尷尬，總愛佯裝忙碌，貝森特也不例外。慌亂間，他本能地想交握手指以掩飾緊張，卻被手中的筆阻礙，無奈只能騰出另一隻手，撥弄話筒，試圖緩解尷尬。

這一套「假動作」下來，波坎直接不耐煩了。他出言打斷對方「施法」，追問道：「不不，請你回答問題。我只有五分鐘的（質詢時間）。關稅由誰支付？部長先生，拜託，這個問題很簡單。」

「我希望他能回答這個問題，可他一直在顧左右而言他。」波坎轉頭對會議主席說。

貝森特繼續含糊其辭。《新共和》稱，他的聲音甚至有些發顫，「好吧，議員先生，如果那些議員……是那些出口商……呃……要是他們這麼不喜歡關稅的話，那為什麼他們不……我想你是想讓我說……」

波坎再次打斷他，「你還記得問題是什麼嗎？我不確定你還記得。（我問的是），關稅由誰支付？」

被逼到牆角的貝森特，僵着臉從牙縫裏擠出幾個單詞，「這是個非常複雜的問題……」

波坎徹底失去耐心，直接要求「收回提問時間」（Reclaiming my time）。接着他自問自答道，「關稅是由民眾支付的，對吧？」

「不，不，不。」 貝森特小聲嘟囔着，而波坎沒搭理他，連說了三遍自己要「收回提問時間」，還向主席示意。

「很明顯你是不打算回答了，我可不想浪費時間聽你在這兒『呃呃呃呃』的。」他補刀道。

2025年5月6日，美國財政部長貝森特在美國華盛頓特區國會山莊眾議院撥款委員會監督聽證會上回應議員質詢。（Reuters）

據美國Vox新聞網介紹，「Reclaiming my time」是美國國會議員在聽證會等正式場合常用的程序性用語，字面意思是「收回我的時間」，實指議員通過打斷證人發言，聲明要重新掌控已分配的提問時間。

這一行為通常發生在證人回答冗長、迴避問題或偏離主題時，議員以此強調自身對時間的支配權，要求對方直接回應問題，或自行終止對話以保留剩餘時間用於其他提問，確保質詢的有效性。

值得一提的是，上一個因「Reclaiming my time」而火出圈的，也是特朗普的「倒霉」財長——在其首個總統任期就職的姆努欽（Steven Mnuchin）。

美國前財長姆努欽（Steven Mnuchin）。（路透社）

2017年，當時同樣是美眾議院金融服務委員會召開的一場聽證會，小組高級成員、民主黨人沃特斯（Maxine Waters）提問關於特朗普與俄羅斯銀行關係的問題時，剛上任半年的姆努欽在直接回答問題之前說了一堆客套恭維沃特斯的廢話。

結果，姆努欽的馬屁拍到馬腿上。沃特斯認為他是在拖延時間，多次高聲強調「Reclaiming my time」打斷他。兩人堪稱「一唱一和」的視頻在社交媒體上走紅後，「Reclaiming my time」成為了一個互聯網「迷因」（Meme）。

也是在此之後， 「reclaiming my time」不僅限於程序操作，也成為了一種政治表達。據Vox新聞網介紹，當時這個短語很快成為了批評特朗普政府的一個口號。

時隔8年，歷史的迴旋鏢又砸中了貝森特。根據福布斯新聞公佈的完整視頻，在與貝森特「雞同鴨講」一番後，波坎不依不饒，回到最初的問題：「我再問一次，部長先生，誰支付關稅？」

這回，貝森特總算不磕巴了，但依舊在「打太極」。他回答說，「歷史會證明，在不同時期，到底由誰來承擔關稅，這是一個複雜的情況，涉及多方因素。」

波坎立刻一針見血地戳穿，貝森特其實心知肚明，「關稅由出口國支付」不過是自欺欺人的話術，「這恰恰就是問題所在。你是個受過良好教育的人，履歷也十分出色，但你卻回答不了『誰來承擔關稅』這個問題。因為你根本就不想回答。」

他接着說，「你還推說這是個複雜的問題。但其實並非如此。是消費者在為特朗普的關稅掏錢。這就是事實！」

「關稅一會兒上調，一會兒取消，非常混亂，」波坎順帶批評了特朗普關稅政策的朝令夕改，「我把它們比作猴子扔屎。你不確定它們會落在哪裏，這就是我作為一個小企業主所擔心的。」

據路透社報道，聽證會上，貝森特聲稱，特朗普政府目前正與18個美國認為「非常重要」的貿易夥伴中的17個進行談判，最早本周就可能宣佈與部分國家達成貿易協議，但具體細節一概不談。

貝森特還宣稱，許多貿易夥伴開出優厚條件，他預計關稅和非關稅壁壘將大幅降低，匯率操縱、補貼等問題也將得到改善。他揚言，今年年底前，美國就能完成80%至90%的貿易協定，「或許還能更快」。

貝森特同時承認，特朗普政府尚未與中國方面展開對話。

2025年5月6日，美國財政部長貝森特在美國華盛頓特區國會山莊眾議院撥款委員會監督聽證會上回應議員質詢。（Reuters）

據中國外交部網站和商務部網站5月7日消息，外交部發言人宣布：應瑞士政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，與瑞士領導人及有關方面舉行會談。訪瑞期間，何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。5月12日至16日，何立峰副總理將赴法國與法方共同主持第十次中法高級別經濟財金對話。

商務部新聞發言人對此表示，近期，美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方信息進行了認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。

發言人強調，中方的立場是一貫的，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變，捍衛國際公平正義、維護國際經貿秩序的立場和目標不會改變。打，奉陪到底；談，大門敞開。任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下開展。

本文獲《觀察者網》授權轉載

