父母被驅逐出境 委內瑞拉女童滯美近10個月 終獲安排回國
撰文：莊勁菲
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委內瑞拉2歲女童麥克莉絲（Maikelys Antonella Espinoza Bernal）去年隨父母到美國，但父母先後被驅逐出境，麥克莉絲獨自被安置在難民安置辦公室（ORR）302天。她直到周三（5月14日）才搭飛機回到國內，與母親團聚。
在委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦的陪同下，麥克莉絲周三在首都加拉加斯（Caracas）總統府和母親、祖母重聚。
法庭文件顯示，女童一家在2024年5月到美國尋求庇護，25歲父親麥克（Maiker Espinoza）表示到美國後和妻子伯納爾（Yorely Bernal）被關到移民拘留所，女兒則在ORR接受監護。
直到7月，麥克收到拜登（Joe Biden）政府的驅逐令。去年10月到今年3月，夫妻倆每週都會去探望女兒。
儘管沒有給出證據，美國國土安全部（DHS）稱這對夫婦是黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，從事販毒、謀殺和性交易等犯罪活動。今年3月30日，麥克和數百名委內瑞拉移民被特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府遣送到薩爾瓦多一座監獄。
伯納爾則在5月被驅逐出境。美國廣播公司（ABC News）引述這對父母的律師表示，母親申請驅逐令以便和女兒回國。但美國政府表示，為了麥克莉絲的「安全和福利」，她沒有和母親一起被驅逐。
特朗普第一任期時，逾5000名兒童在美墨邊境被迫離開父母。
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