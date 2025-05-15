父母被驅逐出境　委內瑞拉女童滯美近10個月　終獲安排回國

委內瑞拉2歲女童麥克莉絲（Maikelys Antonella Espinoza Bernal）去年隨父母到美國，但父母先後被驅逐出境，麥克莉絲獨自被安置在難民安置辦公室（ORR）302天。她直到周三（5月14日）才搭飛機回到國內，與母親團聚。



在委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）夫婦的陪同下，麥克莉絲周三在首都加拉加斯（Caracas）總統府和母親、祖母重聚。

2025年5月14日，委內瑞拉加拉加斯，兩歲女童 Maikelys Espinoza Bernal 回國與母親、祖母團聚。總統馬杜羅（Nicolás Maduro）和第一夫人弗洛里斯（Cilia Flores）接見了她。（Reuters）

法庭文件顯示，女童一家在2024年5月到美國尋求庇護，25歲父親麥克（Maiker Espinoza）表示到美國後和妻子伯納爾（Yorely Bernal）被關到移民拘留所，女兒則在ORR接受監護。

直到7月，麥克收到拜登（Joe Biden）政府的驅逐令。去年10月到今年3月，夫妻倆每週都會去探望女兒。

儘管沒有給出證據，美國國土安全部（DHS）稱這對夫婦是黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員，從事販毒、謀殺和性交易等犯罪活動。今年3月30日，麥克和數百名委內瑞拉移民被特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府遣送到薩爾瓦多一座監獄。

圖為2025年3月16日，被指是委內瑞拉黑幫 Tren de Aragua 成員的移民，被美國送到薩爾瓦多的恐怖主義監禁中心 (CECOT) 監禁。（Secretaria de Prensa de la Presidencia/Handout via REUTERS）

伯納爾則在5月被驅逐出境。美國廣播公司（ABC News）引述這對父母的律師表示，母親申請驅逐令以便和女兒回國。但美國政府表示，為了麥克莉絲的「安全和福利」，她沒有和母親一起被驅逐。

特朗普第一任期時，逾5000名兒童在美墨邊境被迫離開父母。