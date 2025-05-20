美俄元首通話｜特朗普：俄烏將啟動談判　普京：願就和談簽備忘錄

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於5月19日與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）通電話。俄新社報道，兩人通話持續逾兩小時後結束，普京形容內容非常充實，又稱與特朗普達成一致，俄羅斯願意提出及與基輔就和平談判簽署備忘錄。特朗普表示，與普京的通話非常順利，俄烏「將立即開始談判」，以實現停火併結束戰爭。



特朗普及白宮事前均稱，在與普京的通話結束後，將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy），以及其他北約（NATO）成員國進行對談。路透社則引述知情人士稱，在特朗普與普京通話之前，已曾與澤連斯基「交談幾分鐘」。



2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發罵戰（Reuters）

普京：俄羅斯贊成停戰 但須制定有效途徑

俄新社引述普京說法稱，普京指與特朗普的會談內容充實、坦誠且非常有益。普京表示俄羅斯贊成停戰，但有必要制定出最有效的走向和平的途徑。特朗普在談話中重申對在俄烏停戰的立場，普京則對美國協助重啟俄烏直接談判表示感謝。

普京表示，與特朗普達成一致，俄羅斯將就未來可達與烏克蘭達成的和平協議，提出及簽署一份備忘錄，當中將「明確一些立場，例如解決原則、可能達成和平協議的時間。」普京指出，如果達成適當的協議，那麼就有可能實現停火，並指俄烏之間的直接談判「讓我們有理由相信，我們總體上走在正確的軌道」。

普京又稱，俄羅斯的立場是明確的，俄烏需要尋求令各方均能接受的妥協方案，並應該消除危機的根源。

圖為2025年5月18日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）和美國副總統萬斯（JD Vance）在羅馬會面。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ）

萬斯此前稱俄烏談判陷僵局 美國或退出斡旋

特朗普與普京通話前不久，美國副總統萬斯（JD Vance）向媒體表示，華府意識到俄烏談判陷入「某種僵局」。 如果莫斯科不願意參與，美國最終可能不得不退出斡旋。

萬斯表示，他認為普京不太了解應如何結束戰爭，又稱「一個巴掌拍不響。我知道總統（特朗普）願意這麼做（推動結束戰爭），但如果俄羅斯不願意這麼做，那麼我們（美國）最終只能說，這不是我們的戰爭」。

萬斯稱，「我們會盡力結束這一切，但如果我們無法結束，我們最終會說：『你知道嗎？這值得一試，但我們不會再這樣做了。』」