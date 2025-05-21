英國保守黨支持率跌至24年新低　僅排第4　柏丹娜面臨更大壓力

最新民調顯示，英國保守黨支持率跌至2001年以來最低點，僅為16%，在主要政黨中跌至第四位，令黨魁柏丹娜（Kemi Badenoch）面臨更大壓力。



彭博社報道，民調機構YouGov於上周日（5月18日）至周一（19日）對2222名成年選民進行的調查顯示，若舉行大選，僅有16%的英國選民表示會支持保守黨，較一週前下降兩個百分點。

這一支持率不僅創下YouGov記錄開始以來的最低水平，也是保守黨自2019年以來首次落後於自由民主黨。自由民主黨此次支持率為17%，超越保守黨，升至第三。

這一數據突顯出柏丹娜上任六個月以來試圖挽救保守黨頹勢的艱難處境。在保守黨近期於地方選舉中慘敗後，要求她辭職的呼聲日益增加，而右翼民粹政黨英國改革黨（Reform UK）持續吸走保守黨的傳統支持者。

根據這項民調，英國改革黨目前以29%的支持率領跑，較上週再度上升。工黨則以22%的支持率位居第二，維持穩定。

工黨領袖、首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）周二（20日）在國會抓住保守黨支持率暴跌的時機，諷刺柏丹娜此前對他與歐盟「重啟協議」的批評。他說：「他們已經迷失方向，不再嚴肅認真。他們曾是一個以推動貿易協定為傲的政黨，現在卻已滑入深淵。」

自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）也加入批評：「聽她今天的發言，就像一個曾經撞車的司機坐在後座指手畫腳。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

