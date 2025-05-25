特朗普政策「趕客」？　分析：加拿大赴美旅客按年急跌20%

英國牛津經濟研究院旗下的旅遊經濟學（Travel Economics）5月21日發表報告指，受特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅等政策影響，外國旅客對美國的負面情緒日漸惡化。報告預計2025年入境美國的海外遊客數量將比去年下降8.7%，其中加拿大、墨西哥和西歐旅客的降幅將最為明顯。受此影響，國際旅客在美消費將比去年減少4.7%，導致旅遊業收入縮水85億美元（約666億港元）。



美國總統特朗普4月2日宣布對全球貿易夥伴徵收「對等關稅」，7日又宣布暫緩關稅90天。他還曾多次聲稱要加拿大「做美國第51州」、吞併格陵蘭（Greenland）、簽署行政命令改墨西哥灣名為「美洲灣」。更有報道指，有歐洲旅客在美被無理關押數週。

旅遊經濟學的數據顯示，今年赴美的加拿大旅客將減少20.2%，是去年降幅1.3%的約20倍；墨西哥旅客則將減少7.6%，與去年增加的18.3%形成反差；至於西歐國家則將減少5.8%。

2025年5月23日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令時發表講話。（Reuters）

數據還指出，4月，走陸路離開美國的加拿大遊客減少了35.2%，走空路的也相應下降了 19.9%。