特朗普再針對記者　國防部：須官員陪同才能訪五角大樓

特朗普(Donald Trump,又譯川普)政府再對媒體實施限制,美國國防部長赫格塞思(Pete Hegseth)周五(5月23日)下令,要求記者必須有官員陪同,才能進入五角大樓(Pentagon)的大部分區域,命令即時生效。



該命令禁止被認證的記者進入國防部總部的大部分區域,除非他們獲得官員的許可和陪同。

五角大樓(Pentagon)圖(Reuters)

路透社報道,赫格塞思在一份備忘錄中表示,保護國家機密和行動安全是國防部堅定不移的當務之急:「雖然國防部仍致力於公開透明,但同樣有義務保護機密情報和敏感資訊,未經授權披露這些資訊可能會危及美國軍隊成員的生命安全。」

代表報導美國軍方的記者團利益的會員組織,五角大樓記者協會(The Pentagon Press Association)批評新規定是「對新聞自由的直接攻擊」(direct attack on the freedom of the press)。

2025年3月27日,圖為美國大西洋月刊(Atlantic,左)發布,美國國安高層Signal群組的聊天對話截圖,其中提到美國針對也門胡塞武裝發動空襲的具體信息。(大西洋月刊網站)2025年3月21日,圖為美國防部長赫格塞思(Pete Hegseth,右)。(Reuters)

自特朗普1月上任以來,五角大樓已經對內部進行洩密調查。4月18日,更解僱3名五角大樓高官。防長赫格塞思4月亦曾陷入聊天應用Signal洩密風波。

2025年5月23日,美國華盛頓白宮,國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)見證總統特朗普(Donald Trump,不在圖中)簽署行政命令。(Reuters)

國防部亦曾要求《紐約時報》、《華盛頓郵報》、美國有線電視新聞網(CNN)和美國全國廣播公司新聞網(NBC News)等傳統媒體組織,按照新的輪換制度騰出其在五角大樓的辦公空間,並引入包括對特朗普政府普遍友好的媒體,如《紐約郵報》、Breitbart等。白宮表示,此舉旨在讓其他媒體有機會作為常駐記者團成員進行報道。