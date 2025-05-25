特朗普再針對記者 國防部：須官員陪同才能訪五角大樓
撰文：莊勁菲 王海
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特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府再對媒體實施限制，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）周五（5月23日）下令，要求記者必須有官員陪同，才能進入五角大樓（Pentagon）的大部分區域，命令即時生效。
該命令禁止被認證的記者進入國防部總部的大部分區域，除非他們獲得官員的許可和陪同。
路透社報道，赫格塞思在一份備忘錄中表示，保護國家機密和行動安全是國防部堅定不移的當務之急：「雖然國防部仍致力於公開透明，但同樣有義務保護機密情報和敏感資訊，未經授權披露這些資訊可能會危及美國軍隊成員的生命安全。」
代表報導美國軍方的記者團利益的會員組織，五角大樓記者協會（The Pentagon Press Association）批評新規定是「對新聞自由的直接攻擊」(direct attack on the freedom of the press)。
自特朗普1月上任以來，五角大樓已經對內部進行洩密調查。4月18日，更解僱3名五角大樓高官。防長赫格塞思4月亦曾陷入聊天應用Signal洩密風波。
國防部亦曾要求《紐約時報》、《華盛頓郵報》、美國有線電視新聞網（CNN）和美國全國廣播公司新聞網（NBC News）等傳統媒體組織，按照新的輪換制度騰出其在五角大樓的辦公空間，並引入包括對特朗普政府普遍友好的媒體，如《紐約郵報》、Breitbart等。白宮表示，此舉旨在讓其他媒體有機會作為常駐記者團成員進行報道。
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