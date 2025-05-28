美國全國公共廣播電台入稟 控特朗普終止資助違憲
撰文：蕭通
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美國全國公共廣播電台（NPR） 於5月27日表示，該公司已與科羅拉多州的3家公共廣播電台共同入稟，控告總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府削減聯邦援助，指責違反《憲法第一修正案》。
總統特朗普5月1日簽署行政命令，要求公共廣播公司（CPB）削減向美國公共廣播電視網（PBS）和美國全國公共廣播電台（NPR）提供的聯邦資助，因特朗普認為這兩家廣播公司的報道存在「偏見」。
NPR行政總裁馬赫（Katherine Maher）發聲明指出，特朗普的行政命令意圖非常明確，旨在懲罰NPR播出他不喜歡的新聞和其他節目內容。「這是報復性的、基於觀點的歧視，違反了第一修正案。」
聲明指出，Aspen Public Radio、Colorado Public Radio及KSUT Public Radio 也加入了訴訟。
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