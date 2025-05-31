韓國總統大選一連兩日提前投票結束　投票率34.74%史上第二高

韓國大選將於6月3日（下周二）舉行，為期兩日的提前投票已經結束。據韓國媒體報道，有超過1540萬人投票，投票率34.74%，是引入提前投票機制以來的第二高。



韓聯社5月30日引述韓國中央選舉管理委員會統計，本屆總統選舉提前投票于29日上午6時起，在全國3568個投票站同步展開，為期兩天。

報道引述統計指，全國超過4439萬名選民中有超過1542萬人完成投票，投票率達34.74%，較2022年總統選舉創下的最高提前投票紀錄（36.93%）低2%。

統計又指，投票率最高的地區是全羅南道（56.5%），全羅北道（53.01%）、光州市（52.12%）等緊隨其後，在上述地區的票站外皆出現長長的人龍。

投票率最低的是大邱市，為25.63%，其後是釜山市（30.37%）。首都圈地區的投票率分別為首爾市34.28%、京畿道32.88%和仁川市32.79%。

2025年5月29日，韓國首爾，韓國共同民主黨總統候選人李在明（左）在投票後離開票站，與支持者合影。（Reuters）

今次總統大選是由於前總統尹錫悅遭到彈劾下台，觸發國家需於60日內舉行大選。據韓國時報（Korea Times）5月28日的報道，共同民主黨總統候選人李在明以49.2%的支持度，大幅領先國民力量黨總統候選人金文洙的36.8%。